BYTTET SELSKAP: Henning Røste er ikke fornøyd med at Tibber forhåndsfakturerer kundene sine.

Fikk regning på 13.000 for strøm han ikke har brukt

Strømselskapet Tibber begynte i oktober å fakturere kundene sine for strøm de ikke hadde brukt. Da Henning Røste (41) fikk strømregning på over 13.000 kroner for desember, sa det stopp.

– Det er ikke prisen i seg selv, det er det at de ber om penger på forskudd, sier Røste.

I begynnelsen av desember fikk han en estimert strømregning for desember på 13.748 kroner.

Strømselskapet Tibber valgte nemlig i oktober å endre måten de fakturerer kundene sine.

I stedet for å sende ut en faktura for den forrige måneden med hva strømmen kostet, fakturer de nå for hva de estimerer at strømmen kommer til å koste neste måned.

Det regner de ut på følgende måte:

Månedsprisen fra kraftbørsen for NO1, NO2 og NO5

Prisprognoser for NO3 og NO4

Kundens forbruk for tilsvarende periode året før

Dersom du har betalt for mye, får du igjen penger og omvendt.

HØYE STRØMPRISER: For desember er det estimert en veldig høy strømpris.

Flere kunder reagerte kraftig på dette. De aller fleste strømselskaper sender ut en etterskuddsfaktura ut fra kundens faktiske strømforbruk, men dette valgte Tibber å gå bort fra.

Det er ikke Røste fornøyd med.

– Jeg syns det er dårlig takt og tone. Jeg gidder ikke være en bank for Tibber. Hvilken risiko utsetter jeg meg selv for hvis de går konkurs for eksempel?

Røste byttet strømselskap da han fikk regningen for desember. Han slipper da å betale forhåndsfakturaen, men får et oppgjør for de dagene han var kunde hos Tibber i desember.

Anbefaler det ikke

Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet, er godt kjent med forhåndsfaktureringen til Tibber.

– Det er lov å ta forhåndsbetaling på strøm, men vi anbefaler ikke på noe vis å betale strøm på forskudd, sier han.

Forbrukerrådet anbefaler generelt ikke å betale på forskudd, selv om det i noen situasjoner ikke er til å unngå. Hvis et selskap skulle gå konkurs er det svært lite sannsynlig for at du som kunde får noe særlig igjen av pengene du har betalt, forklarer han.

SKEPTISK: Thomas Iversen i Forbrukerrådet anbefaler ikke kunder å betale for strømmen på forskudd.

Det er nettopp det Røste tenker på.

– Det er den risikoen de utsetter kundegruppen for. Jeg tror ikke det er andre som operer med det her.

Da strømprisene steg, innførte regjeringen strømstøtte for å avhjelpe husholdninger med de høye strømprisene. Støtten beregnes ut fra den faktiske gjennomsnittsprisen hver måned.

I november var strømprisen lav deler av måneden, noe som trakk gjennomsnittsprisen, og dermed strømstøtten, ned.

Men når du betaler for strøm på forskudd, blir det annerledes.

Info Slik fungerer strømstøtten på forhåndsfakturerering For strømkunder som etterskuddsbetaler strømmen, betyr dette at du får en strømstøtte som gjenspeiler den måneden du faktisk er fakturert for. For strømkunder som forskuddsbetaler strømmen, får du den samme strømstøtten, men ikke en strømstøtte som gjenspeiler den måneden du er fakturert for fra strømselskapet. I desember er det estimert en veldig høy strømpris, noe som tilsier en høy strømstøtte. Men denne strømstøtten blir ikke utbetalt før i januar, når vi vet hva den faktiske gjennomsnittsprisen for desember var. Det betyr at strømkundene i for eksempel Tibber, må legge ut en god del penger, som de først får igjen i januar, siden strømstøtten i desember er basert på gjennomsnittprisen i november. Vis mer

Tibber: Mange har vært opprørte

Tibber selv er tause om hvor mange som har sagt opp strømavtalen etter dette skiftet.

– Vi har fått mange henvendelser fra kunder som ønsker mer informasjon og vi forstår at mange av dem har vært opprørte, skriver kommunikasjonssjef i Tibber, Gaute Haaversen-Westhassel i en e-post.

Tibber har ikke et såkalt påslag i strømavtalen sin. Kunden betaler for det faktiske strømforbruket, samt en månedsavgift på 39 kroner.

Det var nettopp for å holde strømprisen lav at de valgte å gå over til en forhåndsfaktureringsmodell, forklarer Haaversen-Westhassel.

– Høye strømpriser og høye renter har gjort at kostnaden med strømkjøp øker, og det ble derfor et valg om å øke påslaget på strømprisen eller redusere kostnaden ved å korte ned på antallet dager Tibber legger ut for strømkjøp.

Om forhåndsfaktureringen er kommet for å bli, vil ikke Tibber svare på.

– Vi jobber kontinuerlig med nye løsninger som skal gi kundene våre mer fleksibilitet, og kundene vil være de første som får vite om dette når de er klare.

Økt pågang

Andre selskaper som i likhet med Tibber har null eller få kroner i påslag er blant annet Vibb og Elekt.

Eirik Berg Solheim, daglig leder i Vibb vil ikke si noe om hvor mange nye kunder de har fått etter at Tibber endret faktureringsmetode, men sier de opplever en stor pågang.

Elekt på sin side forteller at de fikk flere kunder de første dagene etter at Tibber meddelte sine kunder om endringen.

– Det var et par tusen kunder i løpet av de første par dagene. Vi har hatt en god vekst hele året. Endringen til Tibber gjorde at vi fikk et merkbart hopp, sier daglig leder i Elekt, Arnt Inge Sætern.

