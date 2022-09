Ekspertene svarer på dine rentespørsmål

Rentene fortsetter å stige. Hva betyr deg for deg og ditt boliglån? Sindre Noss i Renteradar og økonom og programleder Lene Drange svarer på dine spørsmål om renten.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Norges Bank satte i dag opp renten med 0,5 prosentpoeng. Styringsrenten er dermed 2,25 prosent, det høyeste nivået siden 2011. Neste renteheving kommer mest sannsynlig i november, og i de nye prognosene er det lagt til grunn at styringsrenten øker til rundt 3 prosent i løpet av vinteren, varsler sentralbanken.

Klokken 10:30 svarer økonom og programleder i Luksusfellen, Lene Drange og siviløkonom Sindre Noss i Renteradar på dine spørsmål om renteutviklingen, og hvordan din økonomi påvirkes etter rentemøtet.

Trykk på send inn spørsmål-knappen, og legg inn ditt spørsmål.

Vi har spurt et knippe boligeksperter om hvordan de tror boligmarkedet vil reagere på rentehevingen. Den saken kan du lese her.

Lurer du på hvordan du skal klare å takle renteøkningen, kan denne guiden fra vår ekspert Hallgeir Kvadsheim gi deg noen gode råd.

At renten settes opp, betyr også at renten på sparekontoen din også settes opp. Her kan du se hvem om akkurat nå tilbyr deg den beste BSU-renten.