GRUNKER: Det som er fint med penger, er at de kan vokse om du håndterer dem riktig.

Dine Pengers beste Black Week-tips: Dette bør du gjøre med pengene

I stedet for å kjøpe ting du ikke trenger, kan du komme i gang med sparing eller investering. Her er tips, råd og inspirasjon hvis pengene brenner i lommen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Selv om pandemien fortsetter å kaste skygger over samfunnet, ligger det an til å bli en solid økning i Black Friday-handlingen i år, sammenlignet med 2020. Virkes prognoser anslår at vi vil bruke 3,3 milliarder kroner i norske fysiske butikker og nettbutikker på årets største handledag. Dette tilsvarer en økning på 25 prosent fra pandemiåret 2020, men en nedgang på 11 prosent, sammenlignet med normalåret 2019.

For hele uken sett under ett, anslår Virke at vi vil handle for 16,5 milliarder kroner.

I en undersøkelse Pollstat har gjort for Storebrand, kommer det frem at nordmenn i snitt planlegger å bruke nesten 1.054 kroner hver i forbindelse med Black Friday.

Den samme undersøkelsen viser at nesten halvparten av befolkningen ikke finner noen gode kupp på årets største handelsdag, og at 25 prosent sier at de handler impulsivt.

Men det er ingen tvil om at du kan gjøre gode kjøp. Tek.no gir deg hver dag gjennom hele uken gode forslag til kvalitetsprodukter som er på tilbud. Enkelte av produktene er sjeldent på tilbud, så hvis du har behov for de produktene som er på tilbud, kan du gjøre gode kjøp nå.

Invester pengene

Et alternativ til å kjøpe mye stæsj du kanskje egentlig ikke trenger, er å benytte anledningen til å gjøre noe fornuftig med pengene dine i stedet.

Kanskje du heller skal begynne å investere litt penger i aksjemarkedet? Thomas Rasmussen jobber ikke innen finans eller økonomi, men med å bygge stein på stein, har tobarnsfaren klart å spare over én million kroner i aksjefond.

Her kan du lese hvordan han gjorde det.

For Thomas tok det over 10 år før han passerte milliongrensen. For de fleste er det nok greit å tenke at det kan ta litt tid før investeringene begynner å kaste skikkelig av seg, men er man ordentlig heldig med timingen og valgene, går det faktisk an å gå fra 0 til millionen på få år. Det er i alle fall lærerstudenten Truls (23) et eksempel på.

Han gikk fra 0 til 1,1 millioner kroner på tre år. Les saken her.

Hallgeir Kvadsheim har nylig hatt en gjennomgang av hvor du bør plassere sparepengene dine, med oversikt over de billigste indeksfondene i flere kategorier. Han forklarer også hvorfor indeksfond er og blir den tryggeste og beste havnen for pengene dine, hvis du ønsker å spare i indeksfond. Les hvorfor han mener det her.

Er du helt blank på alt som har med fond å gjøre, men syns det virker spennende, kan vi anbefale denne guiden til hvordan du kommer i gang med fondssparing.

Hvis du allerede har 50.000 kroner stående på en sparekonto, og lurer på hva Hallgeir ville gjort med pengene, kan du lese denne saken fra i sommer. Vi kan røpe at svaret neppe hadde vært veldig annerledes nå.

Noen sparte hundrelapper eller tusenlapper på Black Friday kan vokse seg til store beløp hvis du benytter anledningen til å sette i gang med sparingen og investerer pengene riktig. I denne artikkelen får du de beste rådene fra fem økonomieksperter til hvordan du kan spare alt fra 12.000 til godt over 100.000 på ett år.

Få ned renten!

Et tips man ofte hører fra ekspertene, er å kutte de små lommetyvene i hverdagen. En kaffe her, en Pepsi Max der blir faktisk en del penger hvis man summerer de opp. Men skal du virkelig spare penger – mer enn du kan spare på gode kjøp på Black Week – bør du sikre deg gullrente på boliglånet ditt. Her er de beste tipsene for hvordan du går frem for å sikre deg bankens beste rente.

NB: Saken er fra i sommer, så rentesatsene som oppgis er ikke oppdaterte. Men de gode tipsene til hvordan du sikrer deg lavere rente, er absolutt relevante også i dag.

Apropos renter. Nå har Norges Bank allerede satt opp renten en gang, og de har signalisert at det kommer ytterligere én renteøkning før jul. Det betyr igjen økte boliglånsrenter. Et av tipsene i denne saken om hvordan du takler økt rente er å legge seg opp en buffer – et tips som kan være smart å tenke over også denne uken. Ikke minst er det åtte andre nyttige tips du kan sjekke ut.

Akkurat det med bufferkonto er noe vi i Dine Penger får en del spørsmål om. Hvor mye skal jeg ha, hvor skal jeg ha pengene og så videre.

Manglende bufferkonto er ofte hovedgrunnen til at mange går på en økonomisk smell, ifølge Dine Pengers økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim. Kanskje du skal droppe å kjøpe det ekstra paret med dyre ørepropper eller airfryeren som lett havner ubrukt i skapet, og heller begynne å spare opp en buffer som kan lette på den økonomiske situasjonen når vaskemaskinen plutselig ryker – samme uken som du får beskjed fra bilverkstedet om at bremseklossene må byttes…

Ønsker du å vite mer om hvordan du kommer i gang med sparingen – og hvor mye du egentlig trenger på bufferkontoen med utgangspunkt i din livssituasjon –bør du lese hva ekspertene sier i denne saken her.

Den kalde, fine tiden

En ting de aller fleste har merket på lommeboken i år, er de økte strømprisene. I 2021 har vi sett ordene «strømpris» og «rekord» i samme setning flere ganger enn vi liker. Og ennå har ikke vinteren virkelig etablert seg. Heldigvis er det måter å spare strøm på, og ved hjelp av Enova og Hallgeir Kvadsheim kan du her lese om noen av de smarteste og mest lønnsomme tiltakene.

Vinter ja. Det betyr den kalde, fine tiden, med forhåpentligvis nok snø til at man kan komme seg ut i langrennsløypene og alpinbakkene, eller nok kulde til at man kan ta på seg skøytene. Kanskje trenger du utstyr også. Og er det et sted du virkelig kan gjøre gode bruktkjøp, er det innen brukt sportsutstyr. Vi nordmenn elsker jo å kjøpe nytt utstyr, og det betyr at det er mulig å gjøre gode bruktkupp for dere som er litt smarte. Her er en guide til å gjøre de beste bruktkjøpene av ski og skøyter.

PS: Flere butikker, som Revir, arrangerer også bruktmarked av vinterutstyr og klær. Sjekk om det finnes noe lignende rundt der du bor.

Mens vi er inne på brukt utstyr. Hva med å rydde litt i skuffer og skap og selge unna litt utstyr du også? Kanskje har du unger som har vokst ut av klær eller du har annet barneutstyr liggende som du kunne tenke deg å kvitte deg med? Penger på konto, bedre samvittighet og et mer ryddig hjem. Et Kinderegg som virkelig smaker i førjulstiden. Sjekk de beste tipsene til hvordan du går frem her.

Til slutt må vi nesten ta med denne her, selv om vi ikke nødvendigvis kan anbefale en investeringer her: Har du noen Pokémon-kort liggende på loftet eller i en skuff? Ja, da kan du sitte på en potensiell gullgruve. Markus hadde Pokémon-kort for 270.000 kroner liggende. Det kommer jo godt med.