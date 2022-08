Vasket toalettene – nå eier han kjøpesenteret

– Først trodde jeg at man må stå opp tidlig og legge seg sent for å gjøre suksess i Norge, sier Aiman Shaqura. Her er hans beste råd for å lykkes.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Når vi går oppover Bjørnsons gate i Gjøvik sentrum, peker Aiman Shaqura (40) på nesten annenhver bygård.