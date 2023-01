Hallgeir Kvadsheim: Kickstart økonomien i 2023

Januar er et perfekt tidspunkt å starte et nytt og bedre økonomisk liv. Under har jeg forklart en hel rekke med tiltak som helt sikker vil gjøre din personlige økonomi litt bedre fremover.