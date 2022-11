KJØPER BRUKT: Med økte kostnader og julen rett rundt hjørnet kjøper Monika Welde mange av julegavene brukt.

Bekymrer seg for julen: − Sitter med en bismak

Juletiden er en høytid mange forbinder med kos og hygge. Da hjelper det lite når prisene øker og pengene ikke strekker til.

– Det er mye press, spesielt med jul. Alt skal være så fancy og flott, det er en sånn forventning i samfunnet som ikke er reell, sier Monika Welde (34) til VG.

Welde bor i Sandnes og er alenemor til en liten gutt på seks år.

Hun går på arbeidsavklaringspenger, og merker godt at prisene har steget de siste månedene.

Med julen rett rundt hjørnet er det i tradisjon tro ventet at vi nordmenn kommer til å bruke en del penger. Julepynt, julemat og ikke minst julegaver er blant det vi bruker penger på.

I desember kommer nordmenn til å handle for 66 milliarder kroner, ifølge tall fra Virke. Det er 26 prosent høyere enn resten av året.

42 prosent sier også at de vil bruke mindre på julehandelen i år.

JULEHANDEL: Nordmenn kommer til å handle for 66 milliarder kroner, ifølge Virke.

– Sitter med en bismak

Welde er blant dem som ønsker å spare penger denne julen. Ett av grepene hun har tatt er å kjøpe julegaver brukt.

– Jeg har egentlig ikke kjøpt noe nytt. Du får jo fire-fem julegaver til prisen av én. Jeg har ikke hatt muligheten til å kjøpe noe nytt, da går det ut over andre utgifter.

Hun har kjøpt brukt i mange år, men behovet for å spare penger denne julen er større enn tidligere, forteller hun.

BEVISST: Welde forteller at hun er veldig bevisst på hvor mye penger hun bruker, men julen er en høytid som koster ekstra.

– Jeg kjenner det ekstra nå. Jeg jobber selv i frivillig organisasjon og hadde jeg ikke hatt muligheten til å hente klær og ting derfra vet jeg ikke hvordan jeg skulle klart meg.

Welde forteller at hun er veldig bevisst på eget forbruk. Likevel er alle kostnadene rundt julen noe hun kjenner på kroppen.

– Man kjenner på at man skal kjøpe pinnekjøtt, så skal du ha snacks ... så tenker man hvor dyrt ting er på butikken. Hvordan skal man greie det?

– Du sitter med en bismak. Hvor mye kan vi egentlig kose oss?

Økt pågang

Flere organisasjoner har i mange år hatt tilbud for folk som trenger hjelp i julen.

Denne julen har pågangen økt, og det er en ny gruppe som ber om hjelp.

Det forteller kommunikasjons i Frelsesarmeen, Geir Smith-Solevåg.

– Vi møter stadig flere som er i økonomisk krise. Det er summen av alt som gjør det komplisert for folk. Matpriser, renteøkning, alt dette legger seg oppå hverandre.

– Vi har over de siste årene møtt mange nye grupper gjennom coronaen. Det flere forteller rundt omkring er at det hadde begynt å normalisere seg etter corona, men nå i høst har det dratt på igjen.

VANSKELIGE TIDER: Det siste året har renten blitt satt opp flere ganger. Det resulterer i økte priser.

Siden september i fjor har styringsrenten blitt hevet seks ganger. Det medfører økte levekostnader, høye priser på råvarer og økte utgifter på boliglånet for de fleste.

Matprisene øker i rekordfart. På ett år har prisen på mat økt med 12 prosent.

De økte levekostnadene er noe Monika kjenner godt på.

– Når alt øker ... Budsjettet mitt går så vidt rundt, forteller hun.

Blitt en vane

En undersøkelse fra Finn.no viser at 50 prosent er positive til å få brukte julegaver, og 70 prosent er positive til få. Undersøkelsen viser også at folk er preget av den økonomiske situasjonen, og over halvparten oppgir at de er mer bevisst på hva de kjøper i år enn tidligere.

Stine Rommetveit (44) fra Bryne kjøper det meste brukt. I tillegg til at det er økonomisk, er også klima og miljø en stor faktor til at hun kjøper mye brukt.

– Det er ikke bare julegaver, generelt handler jeg mye brukt, sier Rommetveit til VG.

KJØPER BRUKT: Stine Rommetveit har alltid hatt et fokus på å kjøpe brukt.

– Jeg merker at de senere årene når det har vært mer fokus på det, så er det lettere å snakke høyt om.

Stine er kunstner og er derfor vant til å gi bort gaver som hun selv har laget.

– Derfor syns jeg ikke det er vanskelig å gi brukte gaver heller. Jeg pakker det ekstra fint inn og viser at gaven er gjennomtenkt. Det er mer personlig på et vis.

Å kjøpe brukte julegaver kan kreve litt mer tid og planlegging enn å kjøpe nytt, men akkurat det gjør ikke Stine noe.

– Jeg føler at alt skal gå så fort i dag. Jeg har lyst til å skru ned tempoet. Det går an å begynne i litt god tid hvis det er noe bestemt man er ute etter.

