FÅR MINDRE: Dette er blant varene som har krympet i størrelse, men har samme pris. Grønnsåpen til First Price har blitt halvert i størrelse.

Nå er det «krympflasjon»: Varen krympes – ikke prisen

Noen gram mindre i smørpakken eller færre pastiller i esken er ikke noe de fleste legger merke til. Og det er poenget, mener NHH-professor.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Krympflasjon er et uttrykk du bør lære deg først som sist. Det betyr at butikkene leverer mindre vare til samme gamle pris.

I en krisetid der det blir dyrere å drive butikk, gjøres det mer, mener NHH-professor Tor W. Andreassen.

– Endringen i sjokoladen eller marsipanpinnen skal være så liten at man ikke legger merke det, man observerer det ikke med det blotte øyet. Men for bedriftene betyr det millioner spart.

I tillegg til at marsipanpinnen kan bli bitte litt kortere, er andre eksempler at det blir tre-fire færre pastiller i boksen eller fire tørk mindre i en tørkerull. Det merker man ikke, mener han.

– Blir det færre tørk i rullen da?

– Ja.

EKSPERT: Tor W. Andreassen er professor ved Norges Handelshøyskole.

Krympflasjon skjer spesielt i en krisetid, som nå, mener Andreassen:

– Utgangspunktet er at det ofte skjer i en tid der det er kaos i markedet, med økt pris på strøm og råvarer. Da er det naturlig å tro at det er oppblomstring i praksisen, for butikkene skal tjene penger.

– Fælt

På Kiwi i Oslo sentrum stopper franskmannen Thierry Batut opp flere steder og tar seg tid til å sjekke kiloprisene – en måte å handle på som han sier er helt vanlig i hjemlandet.

Men krympflasjon, har han hørt om det?

– Å ja, det er fælt. De holder prisene på det samme og krymper produktet akkurat nok. Det handler om å lure folk.

1 / 3 BEVISST HANDLER: Thierry Batut fra Frankrike handler lunsjen på Kiwi. Han mener kundene blir lurt når varen krymper og prisen blir den samme. STUDENT: Kristoffer Naas (24) har merket seg at prisene øker og velger First Price der han kan. forrige neste fullskjerm BEVISST HANDLER: Thierry Batut fra Frankrike handler lunsjen på Kiwi. Han mener kundene blir lurt når varen krymper og prisen blir den samme.

Kristoffer Naas synes derimot krympflasjon er bedre enn at butikkene velger å sette opp prisen. I handlekurven til tannlegestudent ligger både hvitost og fryste jordbær fra First Price. Osten er «god nok», sier han.

Skjer oftere med egne merkevarer

Å drive butikk har blitt dyrere når alt av kostnader går opp, som Norgesgruppen sa til VG forrige uke.

– For bedriftene er dette en rasjonell tilpasning til økte kostnader. Utfordringen er at kundene oppfatter det som lureri. Da blir det fort uetisk, sier NHH-professoren.

Han sier dette ikke er uvanlig, og at det i vanskelige økonomiske tider for kundene som ønsker å spare penger, ofte skjer med butikkenes egne billige merkevarer (som First Price hos Kiwi og Xtra hos Coop).

VG skrev forrige uke om at salget på disse billigere merkene nå øker mye.

Professoren sier krympflasjon spiller på tre ting:

Knapt merkbare forskjeller i vekt, antall eller volum som ikke oppdages av kunden hvis man ikke er veldig bevisst.

Vi er elendige i hoderegning. Det å stå i butikken og regne til per liter eller gram er vanskelig for oss. Vi er ikke skrudd sammen på den måten.

Vi har liten tid: I en travel hverdag hvor man skal i butikken etter jobb, napper man ofte med seg varer man pleier å kjøpe uten å tenke mer på det

– Med den knapt merkbare forskjellen, koblet med dårlig hoderegning og dårlig tid er det mye å forlange av kunden å følge med.

BLITT MINDRE: Disse varene har krympet. Det har ikke prisen.

Her er flere eksempler på produkter som har «krympet» i løpet av året:

Margarin: En boks med Soft flora original har gått fra 600 til 540 gram. Kiloprisen hos En boks med Soft flora original har gått fra 600 til 540 gram. Kiloprisen hos Meny er 77,59 kroner.

Kavring: En pose med Pågen Skorpor veide før 400 gram, nå veier den 240 gram. Kiloprisen er nå 124,58 kroner hos En pose med Pågen Skorpor veide før 400 gram, nå veier den 240 gram. Kiloprisen er nå 124,58 kroner hos Meny

Kaffe: Posen med refill til Nescafé original har krympet fra 200 til 180 gram. Hos Posen med refill til Nescafé original har krympet fra 200 til 180 gram. Hos Meny er kiloprisen nå 544,44 per kg.

Egg: Kartongene med Eldorado-egg har gått fra å inneholde 18 egg til å inneholde 12 egg, skrev Kartongene med Eldorado-egg har gått fra å inneholde 18 egg til å inneholde 12 egg, skrev NRK forrige uke. Prisen gikk opp fra 32,90 til 37,90 kroner.

Grønnsåpe: First Price sin flaske med grønnsåpe har gått fra å inneholde 1,5 liter til å romme 750 milliliter. Det har ført til en dobling i literprisen, skrev First Price sin flaske med grønnsåpe har gått fra å inneholde 1,5 liter til å romme 750 milliliter. Det har ført til en dobling i literprisen, skrev TV 2 forrige uke.

NorgesGruppen, som eier blant annet Meny og Kiwi, bekrefter til VG at størrelsen på disse varene er endret. Les mer av deres svar nederst i saken.

Mener butikkene har ansvar

NHH-professor Andreassen understreker at butikkene og leverandørene er gode til å markedsføre når det blir litt ekstra pulver i vaskemiddelet, mens det blir stille når det går andre veien.

– Det ligger et spesielt ansvar hos butikkene på å være transparente og informere kunden.

– Er det ikke bedre at butikkene reduserer mengden i stedet for å øke prisen, som ville vært alternativet i den krisetiden vi er i?

– Jo, det er helt i orden det, så lenge de informerer kundene. Det er i alles interesse at kundene gjør valg som er riktig for dem.

– Lurer ikke kundene

Kommunikasjonssjef Kine Søyland i NorgesGruppen sier det er krevende tider også for butikkene. Søyland peker på økte råvarepriser og enerigpriser.

– Alle kostnadene øker og prisene inn til oss har aldri økt så mye som nå. Det er ikke mulig for butikkene våre å ta ut hele prisøkningen og lønnsomheten går ned, sier Søyland.

NorgesGruppen er en av landets fire store dagligvareaktører. De eier blant annet Kiwi, Meny, Spar/Eurospar og Joker.

Hun sier at NorgesGruppen sjeldent etterspør mindre pakninger og at dette bestemmes av produsentene.

IKKE LURERI: Kommunikasjonssjef Kine Søyland .

Årsaken til «krymping» kan være mange, sier Søyland.

Hun bruker toalettpapir som et eksempel: Istedenfor å sette opp prisen på en sekspakning med toalettpapir, lages det en firepakning.

– Prisen på firepakningen er mer akseptabel, selv om prisen per rull er billigere på sekspakningen. Det er det man kan ta seg råd til her og nå, sier Søyland.

Grønnsåpen fra First Price, som er endret fra 1,5 liter til 750 milliliter, mener hun er et eksempel på en vare som i utgangspunkt har vært prissatt kunstig lavt.

– Er dette lureri?

– Nei, det er jo ikke det. Vi lurer ikke kundene. Vi lever av kundene og har stor forståelse for at det er mange som er frustrerte over at prisene går opp, sier Søyland.

Mills: Prisøkning ville skjedd uansett

I en e-post til VG bekrefter Mills at Soft Flora original nå inneholder 60 gram mindre smør. De sier årsaken er at de måtte bytte lokk på boksen fordi den forrige satt løst og skapte problemer i produksjonen.

– Vi gikk derfor over til samme type grunnform som vi har på de mindre begrene. Dette er også en løsning som er bedre tilpasset butikkhyllene, sier informasjonssjef Kjersti Johannessen i Mills.

Hun avviser at dette er et forsøk på å lure kundene og sier at prisøkningen på Soft flora original ville skjedd uavhengig av emballasjeendringen.

– På samme tid som det nye Soft Flora-begeret ble lansert opplevde vi store kostnadsøkninger på mange av innsatsfaktorene (for eksempel rapsolje og plast, i tillegg til strøm og drivstoff). Dette måtte vi ta hensyn til i vår prising av produktet, sier Johannessen.

Pågen: – Enorm kostnadsøkning for produktet

Daglig leder i Pågen Norge, Gunnar Skyttern, bekrefter at posen med Pågen Skorpor har blitt mindre.

– Det er to grunner. Den ene er at vi ønsket en standardisert pose. Vi har fått tilbakemeldinger på at 400 gram blir litt mye. Heller mindre pose, og kjøpe oftere.

– Det andre er den enorme kostnadsøkningen for produktet. Han forteller at alle innsatsfaktorene som gjelder for produksjon har økt kraftig, og at produksjonen av en 400 grams pose ville blitt for dyrt.

Kiloprisen på posen har også gått opp.

Skyttern avviser imidlertid at det er lureri å bytte til en mindre pose.

– Vi har endret design og gjort alt slik at det var en tydelig markering fra overgangen til mindre pose. Her er det ikke snakk om lureri, sier han.

