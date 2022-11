Spør Hallgeir Kvadsheim: Hans beste tips og råd

Hallgeir Kvadsheim (52) er siviløkonom, programleder i «Luksusfellen» og mye, mye mer. Hver uke svarer han på nye spørsmål.

Hos Dine Penger gir Kvadsheim sine beste råd for din privatøkonomi hver eneste uke.

Lenger ned i saken kan du lese mer om Kvadsheim, hans bakgrunn og hva han driver med.

Hvor er Hallgeir Kvadsheim fra?

Rogalendingen Kvadsheim, fra det lille stedet Kvassheim på Jæren. Han er yngst av seks søsken.

Han er mest kjent som programleder i Viaplay-programmet «Luksusfellen», som han har vært en del av siden 2007.

Er Hallgeir Kvadsheim fortsatt med i «Luksusfellen»?

Ja, det er han. Høsten 2022 kommer sesong 23 av programmet, også da med Kvadsheim som en av ekspertene.

Våren 2022 skrev Kvadsheim om hva han har lært – og 13 ting vi alle kan lære om privatøkonomi – fra årene i «Luksusfellen.

«Spesielt når det kommer til hverdagsøkonomien er det mange gode grep å merke seg, se for eksempel punkt 3, 5, 7 og 11», skriver han.

Hva er Hallgeir Kvadsheims utdannelse?

Kvadsheim er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

På den tiden gikk han i skinnfrakk og boots, med langt lyst hår, har han fortalt VG i et intervju. I det samme intervjuet sier han om seg selv:

– Mor prentet i oss at det var for ekstraordinært å stoppe på gatekjøkken når det bare var en halvtimes kjøring hjem. Fremdeles synes jeg det er forferdelig å betale 200 kroner mer for en flybillett bare fordi jeg bestiller en dag for sent. Og jeg sjekker alltid hvor jeg finner de billigste joggeskoene, jeg går aldri inn i første og beste sportsbutikk. Det gjør vondt å betale uten å sjekke om jeg kan få det rimeligere.

Disse egenskapene kommer selvsagt godt med når Hallgeir gir sine råd til Dine Pengers lesere. Det kan være i ukentlige nettmøter, eller grundige guider, slik som dette om grepene alle bør ta for å få bedre boliglån.

Det kan også være ulike saker hvor han som en av flere eksperter kommer med sine tips om ulike temaer innenfor personlig økonomi, som denne saken om beste aksjefond og indeksfond: Disse får terningkast seks akkurat nå.

Den første jobben til Hallgeir etter endte studier var for øvrig som journalist i Dine Penger.

Og visste du at Hallgeir er med i podkasten «Pengerådet», sammen med vår journalist Andreas Fredriksen, hvor de både svarer på fire leserspørsmål og går gjennom et aktuelt tema hver uke.

Er Hallgeir Kvadsheim på Instagram?

Sjekker du Hallgeir på sosiale medier, kan du for eksempel se på Twitter at han er «Glad i rock, middelmådige fotballag og lavpanna humor». Favorittlagene hans er Viking og Aston Villa.

Kvadsheim har også sin egen Instagram-profil, hvor han deler litt bilder fra både jul og jobb.

I tillegg til å skrive for Dine Penger er Kvadsheim blant annet medeier i Inkassoregisteret, samarbeider med Høyskolen Kristiania og driver også nettsiden Pengeverkstedet.

Hvem er Hallgeir Kvadsheims kone?

Privat er han gift med halvt skotske Sella, og paret har tre barn.

