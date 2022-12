SNØMÅKING: Innleid hjelp til måking av hyttetaket koster mange hundre kroner per time.

Mindre jobb på hytta: Stor oversikt over tjenester og priser

På hytta kan du få hjelp med det meste. Men det koster. Her er stor prisoversikt over priser på tjenester som gir deg bedre tid, mer komfort, og økt sikkerhet.

Dersom du ikke vil måke og bære ved selv, kan du på stadig flere hytteområder i Norge kjøpe disse tjenestene. Du kan også kjøpe jevnlig tilsyn av hytta, hyttevask – og mye mer.

Dine Penger har sjekket prisene på tjenestene.

I de fleste tilfellene oppgis ikke prisene på tjenestene på nettsidene til firmaene som tilbyr dette. De aller fleste gir en unik pris til deg etter at du har gitt opplysninger om hyttas beliggenhet, standard og størrelse.

Dermed vet du ikke om du betaler mer enn hyttenaboen. Det blir altså vanskelig for hyttefolket å sammenligne priser.

Men det er noen unntak, og i oversikten lenger ned er det priseksempler fra firmaer som tilbyr de forskjellige tjenestene på populære hytteområder.

Priseksempler

Prisene viser at det koster å kjøpe tjenester til hytta:

Standard utvask av en hytte på populære Hovden i Setesdal koster over 1000 kroner timen.

En liten 40 liters sekk med ved koster 139 kroner på Sjusjøen. Og da må du også hente den selv i en vedbu.

Gressklipping av torvtak på hytter på Gol koster 3125 kroner.

Frakt- og pakketillegget for å få dagligvarer fra Coop Mega i Øyer koster opptil 1500 kroner. I tillegg kommer dagligvarene.

Godtar høy pris

– Hyttefolket bør forvente å betale ganske mye. Men mitt inntrykk er at de også godtar det, dersom kvaliteten på tjenestene er gode, sier Petter Birkrem.

Han er eiendomsmegler i Privatmegleren, og har i mange år solgt opp mot 200 hytter i året i fjellparadiset Trysil. Dermed kjenner han både hytteeierne og de lokale leverandørene svært godt. Han har også selv hytte i Trysil.

– Det er blitt stadig mer fokus på at man skal ha et enkelt hytteliv, sier Birkrem.

Men ikke enkelt som i gamle dager, med hytter uten strøm, med utedo og ingen dusj. Nå skal det være enkelt på den måten at vi skal ha mest mulig fri når vi er på hytta. Vi skal hverken vaske eller handle, langt mindre måke snø.

HYTTEMEGLER: Petter Birkrem.

Sjekk sosiale medier

Birkrems inntrykk i Trysil er at nesten alle hytteeierne kjøper snømåking. Mange kjøper også jevnlig tilsyn av hytta.

– Dessuten vil stadig flere ha vaskehjelp og mat levert på døren. Man kan få maten plassert i kjøleskapet, om man vil, og få vasket både etter at man har vært der, og mens man er på hytta, de gangene man er der en lengre periode.

– Mange leverandører mangler priser på sine nettsider. Hvordan bør man gå frem for å finne leverandører med greie priser til en grei kvalitet?

– Det ryktes raskt hvem som gjør en god jobb, og som er til å stole på. Sjekk sosiale medier. Der sier folk fra om de er fornøyd, sier Birkrem.

Kameraovervåkning

Svært mange hytteeiere har nå installert løsninger som gjør at varmen kan styres fra en app, og som varsler ved innbrudd og strømbrudd.

Kameraovervåkning er også populært. Da kan du dessuten sjekke at vaskehjelpen gjør jobben, og at avtalt tilsyn blir utført.

Stadig flere hytteeiere kjøper dessuten hyttebredbånd, som har en lavere pris enn tilsvarende bredbånd hjemme, rett og slett fordi teleselskapene vet at du bruker bredbåndet på hytta mindre.

Her er priseksempler på forskjellige tjenester.

Prisene gir en indikasjon på hva du må betale hvis du har hytte andre steder.

Hyttevask:

Firmaet Lykke Hjemme, Oppdal:

Standard hyttevask:

Liten hytte på 80 m²: 1249 kr per gang.

Større hytte på 120 m²: 1498 kr per gang.

Stor hytte på 180 m²: 1998 kr per gang.

Otralaft Hytteservice, Hovden:

Standard utvask:

Hytte på inntil 120 m²: 2225 kr.

Hytte på over 120 m²: 2625 kr.

Firmaet beregner inntil to timer for hytter på inntil 120 m², og inntil tre timer for større hytter over 120 m².

Prisene inkluderer normal vask. Firmaet forutsetter at gryter og panner er vasket, at søppelet er tømt, og at hytta er forlatt i normal stand.

Agwi Renhold, Øyer:

Hyttevask per time 625 kr.

Eventuelle bompenger faktureres i tillegg.

Jevnlig tilsyn:

Kjells Hytteservice, Trysil:

Liten hytte, inntil 100 m²: 3200 kr/året.

Stor hytte, over 100 m²: 4470 kr/året.

Fra oktober til mai er firmaet innom én gang i uken, og fra mai til oktober en gang annenhver uke. De sjekker dører, vinduer, temperatur, og ser etter synlige skadedyr.

Inkludert er også påskruing av varme før ankomst.

KOSTBAR KOS: Vedfyring med innkjøpt ved.

Ved:

Kjells Hytteservice i Trysil:

40 liters bjørkeved: 90 kr

100 kr per levering, uavhengig av antall.

Otralaft Hytteservice, Hovden:

40 liters bjørkeved: 140 kr.

Gratis levering ved bestilling av minst 20 sekker.

Fjellved, Sjusjøen:

40 liters bjørkeved: 139 kr.

Hentes selv ved selvhent-steder i Sjusjøen-området.

20 sekker 40 liters bjørkeved: 2300 kr (115 kr/sekken) + levering fra minimum 550 kr.

Snørydding:

Kjells Hytteservice i Trysil:

Takmåking: 30 kr per kvadratmeter takflate.

Snørydding på terrasser og lignende: 750 kr/timen med snøfreser.

Otralaft Hytteservice, Hovden:

Måking ved hytta og garasjen, og på terrassen:

550 kr/timen for håndskuffing.

850 kr/timen med håndfreser.

Vedlikehold av torvtak:

Gol Hyttetjenester:

Raking, gjødsling og kalking om våren, samt gressklipping i august/september: 4500 kr.

Kun gressklipping i august/september: 3125 kr.

Prisene gjelder for takflate på inntil 250 m².

Dagligvarer levert på hyttedøren:

Hafjell Exclusive:

Frakt og pakketillegg på 700–1500 kroner, avhengig av mengde varer og avstand til hytta.

I tillegg kommer prisen for dagligvarene. Dagligvarene handles på Coop Mega i Øyer.

Geilo Handelslag:

Gebyr pakking av dagligvarer:

Ved sum varehandel 501–1500 kr: 100 kr.

Ved sum varehandel 1501–2500 kr: 150 kr.

Gebyr utkjøring av dagligvarer:

På Geilo: 100 kr,

Til hytter utenfor Geilo: 150 kr (300 kr til Haugastøl).

Levering av ferdig middag på hyttedøren:

Myrkdalen Fjellandsby: 170 kr (i tillegg kommer prisen for maten).

HYTTEBREDBÅND: Koster fra ca. 500 kroner i måneden.

Hyttestyring og overvåkning:

Svært mange hytteeiere har allerede installert løsninger som senker og overvåker temperaturen på hytta, som varsler ved strømbrudd og innbrudd, og som gjør hytta varm innen du ankommer.

Det finnes flere leverandører, blant annet Defa, som er størst på feltet med sin Defa hyttestyring.

Defa premiumabonnement: 1091 kr/året.

I tillegg kommer to kroner per melding.

Defa Link HyttaMi: 1152 kr/året.

I tillegg kommer to kroner per melding på sms. Gratis varsling til e-post eller på appen.

I tillegg kommer også etableringsavgift på 290 kr. Installasjonen må dessuten gjøres av elektriker.

Flere av leverandørene tilbyr løsninger som regulerer både varmen i varmtvannstanken, panelovnene og varmekablene. Dermed kan strømforbruket bli langt mindre når du ikke er på hytta.

Enklere løsning

En enklere løsning er å kjøpe panelovner som kobles til nettverket ditt på hytta, hvor du enkelt kan skru temperaturen på hver enkelt panelovn opp og ned via en app. Da kan temperaturen stå på bare noen få grader når du ikke er på hytta. Noen timer før du ankommer, skrur du opp temperaturen til komfortnivå.

Disse panelovnene koser bare noen få hundrelapper mer enn panelovner uten appstyring. De kan kjøpes på elektroforretningene.

Det finnes også flere løsninger for kameraovervåkning. Kameraene kobles opp på nettverket ditt, og varsler deg ved bevegelse. Da får du se opptak av det som skjer. På de fleste løsningene kan du også gå inn og se direktebiler fra kameraene, og de mest avanserte kameraene kan du endre kameravinkel på.

Priser på kamera

Sørg for at kameraene dekker de viktigste områdene, som inngangsdører og store rom. Dermed har du god oversikt.

De fleste kameraene kan plasseres både ute og inne. Men ute bør de monteres slik at de unngår mest mulig vær og vind, for eksempel under takmønet.

For de fleste vil tre kameraer være nok.

Vær oppmerksom på at flere av tilbyderne krever abonnement, som gjerne koster rundt 100 kroner i måneden. Du kan spare mye på å kjøpe kameraer hvor du ikke må ha abonnement i tillegg.

Løsningene for kameraovervåkning kan du også ha hjemme.

Priseksempler:

Arlo med tre kameraer: 7490 kr.

Arlo med fire kameraer: 8990 kr

I tillegg kommer abonnement på ca. 100 kr/md.

(Prisene er innhentet hos Elkjøp).

Bredbånd på hytta:

Dersom du ikke har nedgravde bredbåndslinjer til fritidsboligen, noe de færreste har, tilbyr teleselskapene egne abonnement med internett over 4G eller 5G til hytter og fritidsboliger. Da kobles du opp via en boks som monteres på ytterveggen.

Hyttebredbåndene koster noe mindre enn tilsvarende bredbåndsabonnementer til faste bopelsadresser, fordi teleselskapene vet at du trolig ikke er like mye på hytta som hjemme.

For hastighet på 10 Mbps, som passer for små husstander, ligger prisene hos leverandørene ned mot 450–500 kroner i måneden.

Dersom dere er flere, det vil si en «normalfamilie» på hytta, trenger dere abonnement som starter på 550 kroner.

For storfamiliene og de som bruker nettet mye, ikke minst til fjernsyn og spill, koster hyttebredbånd 700 kroner i måneden.

Installasjonskostnaden for fast trådløst hyttebredbånd er hos de fleste leverandørene mellom 1000 og 2000 kroner.

(Vedprisene i denne artikkelen er innhentet i desember. Øvrige priser er innhentet sommeren 2022).