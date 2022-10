Fikk leasing-krav på 125.000 fra Nordea

Ingenting tyder på at skaden skyldes bruken av bilen eller manglende service, skrev bilverkstedet i sin rapport. Likevel ligger pengekravet fra inkassoselskapet fortsatt i Vipps-appen til Aviaja Susanne Smette.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har fått to fakturaer i Vipps på over hundre tusen kroner. Og hver gang jeg åpner Vipps-appen min nå, så dukker disse to kravene opp.