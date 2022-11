Hallgeir Kvadsheim: Burde jeg låne penger til samboeren min?

Maria vurderer å låne penger til samboeren, men er usikker på hvordan det vil slå ut. Hallgeir Kvadsheim svarer.

SPØRSMÅL:

«Hei! Samboeren min og jeg eier like mye av boligen vår. Han har imidlertid fortsatt lån mens jeg har betalt inn min andel. Jeg har fortsatt formue som kunne vært brukt til å nedbetale resten av lånet, men vi ønsker at «det skal være likt» mellom oss. Vil det utgjøre noen fordel for oss dersom jeg låner ham pengene i stedet for banken - og da til samme rente? Eller vil en slik løsning bare skape problemer? Hilsen Maria»