Hallgeir Kvadsheim: Vi skal flytte sammen. Bør vi leie ut eller selge den andre leiligheten?

Bør Kristian og kjæresten beholde to leiligheter og leie ut den ene, eller bør de selge en av leilighetene? Hallgeir Kvadsheim vet hva han foretrekker.

SPØRSMÅL:

«Hei! Partneren min og jeg skal flytte sammen. Vi eier hver vår leilighet i Oslo; den første har en verdi på 3,5 millioner og et lån på 1,7 millioner. Bolig nummer to en verdi på 5,5 millioner og lån på 1,9 millioner. Vi har ingen store utfordringer med å betjene noen av lånene. Vi har hver vår årlige inntekt på ca. 550 000,- kroner. Bør vi leie ut bolig nummer én, noe som kanskje ville gitt en leieinntekt på kr 16 000,- i måneden minus skatt, og fortsette å betale ned på lånet - eller vil du anbefale at vi selger den nå? Ved salg eller utleie skal det jo skattes av overskuddet. Når vi blir samboere, bør vi da kjøpe oss inn i begge boligene, få felles formue og felles lån? Hvordan gjør man dette når man går inn med ulike verdier? Bør man ha en særavtale? Mest sannsynlig kjøper vi en ny bolig sammen i løpet av en femårsperiode. Vi har ingen barn, og bilen (eldre, uten lån) må nok byttes ut til en elbil når det blir nødvendig. Hilsen Kristian»