Cathrine (32) frykter å måtte betale strømregning på kreditt

Husholdninger får nå dekket 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime. Dette er uten momsen på 25 prosent. Ved en spotpris på 70 øre, blir utgiften for forbruker dermed 87,5 øre. Støtten gjelder et forbruk på opptil 5000 kilowattimer per måned.