Kutter i BSU-ordningen: Reagerer kraftig

Regjeringen halverer skattefradraget for BSU-ordningen. Provoserende, mener Hallgeir Kvadsheim.

– Nå har venstresiden svekket både IPS- og BSU-ordningen. Det er to helt forskjellige ordninger, men fellestrekket er at de ikke kommer opp med noen bra alternativer.

Dine Pengers økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim reagerer kraftig på halveringen av skattefradraget i BSU-ordningen, som regjeringspartiene sammen med SV er blitt enige om i budsjettavtalen for 2023.

Fra og med neste år får du 10 prosent skattefradrag, i stedet for 20 prosent. Sparer du maksbeløpet på 27.500 kroner, får du i år 5500 kroner i skattefradrag. Fra og med neste år reduseres dette til 2750 kroner.

Regjeringen anslår at dette vil spare staten for mer enn 600 millioner kroner i årlige utgifter.

– Det er relativ bred enighet om at det er viktig med egen sparing til pensjon og til egenkapital til bolig, og det er få spareordninger som oppfordrer til nettopp dette. At de forringer begge ordningene, uten å komme opp med et bedre alternativ enn å bare gjøre de dårligere, er provoserende. Det er null vilje til å tenke kreativt, sier Kvadsheim.

Info Boligsparing for unge (BSU) Til og med det inntektsåret du fyller 33 år, kan du spare på BSU-konto, og få skattefradrag.

Fra 2021 kan du spare inntil 27.500 kroner i året, og du kan trekke fra inntil 5500 kroner i året på skatten.

Totalt sparebeløp er 300.000 kroner.

Fra 2021 er det kun de som ikke eier bolig, som får skattefradrag når de sparer i BSU.

Det er ingen nedre aldersgrense for opprettelse av BSU- konto, men skattefradrag får du først når du har inntekt.

BSU-konto kan kun opprettes én gang for hver person, og du kan hverken ha to BSU-konti eller opprette ny BSU-konto når en tidligere konto er gjort opp. Du kan imidlertid flytte BSU-kontoen mellom banker. Kilde: Skatteetaten Vis mer

Forhandlet inn i budsjettet

I det opprinnelige forslaget til statsbudsjett for 2023, lå det ikke inne noen forslag til endringer i BSU-ordningen. Forrige gang spareordningen ble endret, var i 2021, hvor man fra da ikke lenger får skattefradrag så sant man eier egen bolig.

Den endringen mener Kvadsheim er logisk, siden BSU-ordningen skal hjelpe unge til å komme inn på markedet. Den siste endringen mener han gir helt feil signaler.

– BSU er en enkel og håndfast mulighet til å spare opp penger til egenkapital til boligkjøp for unge. Jeg er redd for at svekkelsen av denne ordningen vil gi en dytt i feil retning for spareviljen til de unge, sier Kvadsheim, og fortsetter:

– Når skattefradraget halveres, og hvem vet – kanskje fjernes helt med tiden, sier myndighetene at det ikke er så viktig å spare til egen bolig. Det kan igjen føre til at de unge kanskje vender seg enda mer mot foreldre eller andre som kan hjelpe. Det er synd at man ikke får til ordninger som bidrar til økt privat sparing, og at man må si til andre mer ulne ordninger som den tredje boligsektoren og lignende for å løse problemene.

Fortsatt Norges beste

Han har tidligere omtalt BSU-ordningen som Norges beste spareordning. Det står han fortsatt ved, selv om skattefradraget blir halvert.

– Den går fra å være fantastisk god, til å bli veldig god. Dette er en ordning mange skal være i over flere år, så man vil fortsatt få glede av den svært gode renten. Det som blir interessant å se fremover, er om det kommer en utilsiktet sekundæreffekt ved at bankene ikke lenger gir en så god rente, hvis produktet blir mindre etterspurt. Den erfaringen har vi jo sett med IPS-ordningen, som jeg føler er blitt stuet vekk på roteloftet hos bankene etter den forrige endringen.

– Vanskelig å forstå

Heller ikke forbrukerorganisasjonen Huseierne er begeistret for den brå endringen i BSU-ordningen.

– Vi er sterkt imot dette, men nå er det jo allerede vedtatt, sier forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl.

Han sier at de har problemer med å forstå beslutningen, blant annet fordi at de gjennom arbeidet med utlånsforskriften har sett at et av hovedproblemene i boligmarkedet er at folk sliter med å spare opp nok egenkapital. De nye boligkjøpsmodellene som er kommet til de siste årene, som blant annet leie til eie, er forsøk på å løse dette problemet, påpeker Pihl.

– Men så har vi altså en god løsning for å motivere unge til å spare egenkapital, og så velger vi å halvere ordningen – i en budsjettforhandling, og uten at dette har blitt utredet på forhånd.

Carsten Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef hos Huseierne.

Pihl sier at det heller ikke er så mye penger å spare på dette budsjettgrepet.

– Noen argumenterer med at BSU-ordningen bidrar til å øke forskjellene. Hva tenker du om det?

– Ikke alle får fylt opp BSU-kontoen, men de får spart noe. Og én av tingene bankene ser på når de skal tildele lån, er jo om folk har spareevne, noe man kan vise ved at man har spart noe i BSU.

– Hvis du ikke har noe skattemotivert sparing, vil det bli enda større forskjeller, mener Pihl.

– Tar fra vanlige folk

Beslutningen om å halvere BSU-ordningen ble heller ikke godt tatt imot i lokalene til Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

– Dette er veldig skuffende. Det er kun ett parti som ønsker å avskaffe denne ordningen: SV. Og nå har de fått det som de vil, sier administrerende direktør i NEF, Carl O. Geving.

NEF-sjefen har liten forståelse for argumentet om at det kun er dem som har mye fra før som nyter godt av BSU-ordningen.

– Det er mange helt vanlige ungdommer som sparer egne inntekter fra sommerjobber og deltidsjobber mens de studerer. Men jo mindre lønnsomt det, jo færre vil også bruke ordningen og binde pengene til boligformål.

– Det er veldig kjedelig at dette kom nå, og det er heller ikke all verden med penger de drar inn på kuttet. De tar fra vanlige folk, sier Geving.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) Carl O. Geving.

NEF har de siste årene argumentert for å utvide sparerammene innenfor BSU-ordningen, fordi boliger har økt så mye i pris.

– Nå beholder man rammene, men reduserer skattefradraget så mye at det ikke blir noe verdt. Man skal ikke overdrive betydningen av kuttet for boligmarkedet, men det er i alle fall et disincentiv for ungdom til å spare.

Geving viser også til at det står i Hurdalsplattformen (side 36) står at regjeringen ville fryse BSU-ordningen, og han reagerer også på at det heller ikke har vært noen høring før beslutningen nå ble fattet.

– Inntrykket er at dette er bestemt på bakrommet og at SV har trumfet det gjennom. Vi skjønner at det er et kompromiss, men vi i NEF er altså skuffet.

Dine Penger har oversendt spørsmål til Finansdepartementet med utgangspunkt i kritikken fra Kvadsheim, Huseierne og NEF.