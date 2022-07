Hallgeir Kvadsheim: Kjøpe bil med lån eller spare opp penger først?

Maren og kjæresten har lyst til å kjøpe seg ny bil, men er usikre på hvilken finansieringsmåte som er mest lønnsom. Hallgeir sier Marens forslag ikke er det mest lønnsomme.

Publisert: Nå nettopp

«Hei! Vi er et par i 40-årene med voksne barn. Vi har ingen gjeld bortsett fra boliglån, har bufferkonto og langsiktig sparing i indeksfond. Forrige bilkjøp ble betalt i sin helhet med sparepenger fra en ordinær sparekonto, noe jeg synes var veldig lurt siden vår totale gjeld ikke økte og vi kunne fritt velge mellom kasko eller delkasko på bilen. Vi tenkte derfor å gjøre det samme ved nytt bilkjøp, men til min overraskelse ser jeg at dette er noe man frarådes. Logikken virker å være at man i realiteten taper på å spare til bil siden rentene på sparekonto er så lave at prisstigningen spiser av pengene. Og til slutt blir det da slik at man investerer i et tapsprosjekt (ny bil) enn noe som kunne gitt økt verdi i fremtiden. Man anbefales heller å bake billånet inn i boliglånet. Men dette skurrer litt i mine ører siden det innebærer økt gjeld og mer ut i rente – særlig med renteøkninger fremover. Vennlig hilsen Maren»