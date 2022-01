Trenger du boligselger- og boligkjøperforsikring nå? Dette mener ekspertene

1. januar i år kom det nye boligsalgsregler som skal gjøre bolighandelen tryggere. Men blir det da mer eller mindre viktig med egen forsikring for boligkjøpere og -selgere?

Et boligkjøp er for de fleste av oss den største investeringen vi gjør. Dessverre har altfor mange opplevd at det ikke bare er prisen for boligen som er høy – men også risikoen.