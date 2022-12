Hallgeir Kvadsheim: Kan vi bruke boliglånet til å kjøpe møbler?

Martin og samboeren har kjøpt sin første leilighet i Oslo og trenger alle møbler. Er det lurt å ta opp ekstra boliglån til det? Hallgeir Kvadsheim har forslag.

SPØRSMÅL:

«Hei! Vi har nettopp kjøpt vår første, felles bolig i Oslo. Vi hadde finansiering for kjøp opptil 5,35 millioner kroner og endte opp med å kjøpe for 5 millioner, hvorav én million kroner er egenkapital. Siden dette er vår første, store bolig, må vi kjøpe inn alt av store møbler; seng, sofa, spisebord og så videre. Vi tenker både økonomisk og miljøvennlig ved å kjøpe mye brukt, men dette vil likevel koste oss en god del penger vi for tiden ikke har. Er det mulig å få ut noe ekstra på boliglånet til slikt? Og vil du i tilfelle anbefale at vi gjør det på den måten? Vi har gode jobber med samlet 1,1 millioner i brutto inntekt. Hilsen Martin og samboeren»