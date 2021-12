Nettmøte: Dine Penger svarer på dine strømspørsmål

Har du fått strømprissjokk i høst og ønsker å vite hvordan du kan kutte regningen? Still ditt spørsmål om strømavtaler eller strømsparing og få svar fra ekspertene.

Denne høsten har det blitt satt strømprisrekord på strømprisrekord her til lands, og vi har nesten blitt vant til å se det koster over to kroner for en kilowattime.

Og når en helt vanlig dusj plutselig kan koste 26 kroner, er det ikke rart at også den jevne nordmann – som historisk sett knapt har ofret strømregningen en tanke – har sett seg nødt til å sette seg inn i hvordan man får den billigste avtalen eller hvordan man kan lettest kan spare inn på oppvarmingskostnadene.

Mange har imidlertid oppdaget at det er en strømjungel der ute, og mellom 9 og 11 fredag gir vi dere muligheten til å stille spørsmål til to eksperter på feltet: nemlig Dine Pengers egen privatøkonomiekspert Hallgeir Kvadsheim og Bjørn Einar Sønju i rådgiverbedriften Norconsult.

Om ekspertene:

Hallgeir Kvadsheim

Kvadsheim er utdannet siviløkonom og er godt kjent for de fleste nordmenn som mangeårig programleder i det populære programmet «Luksusfellen» på TV 3.

Han er som nevnt også privatøkonomiekspert i Dine Penger, hvor han på ukentlig basis svarer på lesernes spørsmål i nettmøter og skriver guider til magasinet. I tillegg har han siden 2016 laget den populære podkasten «Pengerådet» sammen med Dine Penger-journalist Andreas Fredriksen.

Bjørn Sønju

Sønju er utdannet ingeniør og jobber som seniorrådgiver innen elektro i Norconsult. Han har 40 års erfaring i elektrobransjen, med lang erfaring med – og interesse for – effekt- og energisparing. Han har også flere års erfaring med energispareprosjekter (EPC). Sønju har erfaring fra både salg, foredragsvirksomhet og energirådgivning for både forbrukere og næringskunder. Han har også praktisk erfaring med kontroll av elektriske anlegg og utstyr.

Sønju er opptatt av bærekraft og har erfaring fra flere prosjekter med fokus på effektvokting, energistyring, optimal dimensjonering av installasjoner og så videre. Han er i tillegg bærekraftsansvarlig på sin avdeling i Norconsult.