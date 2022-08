Kjøpe bolig nå? NTNU-ekspert har et klart råd

Boligprisene er ventet å falle ut over høsten. Er det smart å vente med å kjøpe bolig, eller bør du kjøpe så fort som mulig?

Rentehevinger, dyr strøm og høy inflasjon gjør at flere eksperter forventer at boligprisene skal falle ut over høsten.