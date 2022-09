Fastpris på strøm: Dette sier ekspertene

I sør er fastpriser på strøm forsvunnet, og nå trekkes stadig flere også nord i landet. Hallgeir Kvadsheim har klare tanker om hvem som bør vurdere fastpris nå.

Mange er – med rette – bekymret for høstens og vinterens strømregninger, og i løpet av sommeren gjorde stadig stigende priser at mulighetene for å sikre seg fastpris i Sør-Norge rett og slett forsvant.