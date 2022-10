Vil du bli rik på boligflipping? Unngå disse fellene

Det kan være mye penger å tjene såkalt flipping av boliger – men du kan også gå på en skikkelig smell. To «flippere» og én boligekspert forteller hva du ikke bør gjøre hvis du vil lykkes.

Er du interessert i å tjene penger på boligmarkedet, og er over gjennomsnittlig interessert i oppussing og interiør, så kan det være at boligflipping er aktuelt for deg.