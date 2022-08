RENTEBINDERE: Julie Rønbeck og Thomas Cruickshanks.

Julie og Thomas bandt renten i fjor: − Hadde blitt veldig trangt

På to måneder har styringsrenten i Norge gått opp med ett prosentpoeng - og boliglånsrenten vil følge etter. Det slipper Julie Rønbeck og Thomas Cruickshanks å tenke på.

– Hadde vi ikke gjort det, hadde jeg vært veldig stresset nå.

Julie Rønbeck og samboeren Thomas Cruickshanks har gjort det veldig få nordmenn har gjort. I fjor valgte de å slå til på et fastrentetilbud fra Danske Bank på 2,4 prosent for de neste ti årene.

Det er hun veldig glad for nå, når det ser ut til at den flytende boliglånsrenten kan bikke fire prosent allerede neste år.

– Det ble gjort en stresstest, så vi hadde klart det. Men det hadde blitt veldig trangt og lite rom ellers i økonomien, sier Rønbeck som til daglig jobber som rådgiver i Nav.

– Lite å tape

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache varslet etter torsdagens renteheving at det mest sannsynlig også kommer en renteheving i september. Det vil gi en styringsrente på over 2 prosent. I prognosene fra Norges Bank legges det også opp til to nye rentehevinger i år, og fire i 2023.

Det vil mest sannsynlig gi en boliglånsrente på over 4 prosent neste år.

For Rønbeck og samboeren derimot, er det ikke like spennende å følge med på rentehevingene lenger. Renteregningen de neste ni årene vil ligge rundt 5.000 kroner i måneden før skattefradraget på 22 prosent, uansett hva Norge Bank skulle finne på. Det gjør at de vil spare mange tusenlapper fremover.

– Hvorfor valgte dere å binde renten?

– Vi hadde akkurat kjøpt ny bolig og makset det vi kunne låne. Selv med en god egenkapital så vi at det kunne bli trangt med en høyere boliglånsrente. Jeg tenkte at om 10 år så ville nok ikke renten ligge under 2 prosent, og uansett var renten så lav at vi ikke kunne tape så mye på det.

De beste fastrentene ligger ifølge Finansportalen på rundt 4,16 prosent for ti års binding nå. For kortere løpetid kan man få fastrente ned til 4 prosent.

Historisk sett har nordmenn valgt flytende rente på boliglånet, helt motsatt av andre land hvor folk flest velger fast rente. De siste tallene fra SSB viser at andelen boliglån med fast rente ligger rundt 6,5 prosent i Norge.

– Å ha den forutsigbarheten de neste ti årene er selvsagt viktig, men jeg trodde jo at det ikke ville gå så lang tid før ville gå i null med å binde renten. Men hva som skjer fremover vet man jo ikke, men når vi summerer opp om ti år, tror jeg ikke vi har kommet så dårlig ut av det, sier Rønbeck.

I april skrev Hallgeir Kvadsheim hos Dine Penger en guide om nettopp det å binde renten: Bør du binde renten nå?

Her peker han på fordelene med flytende- og bundet rente, i ulike livssituasjoner.

«Hvis du vurderer rentebinding fordi du vil komme renteoppgangen for flytende i forkjøpet, må jeg nok skuffe deg. Du kommer litt sent til festen. Det var smart å binde i fjor, dyrere nå», skrev han allerede da.

Dine Penger har i sommer snakket med en rekke økonomieksperter om hva de mener om å binde renten nå.

Felles for de aller fleste er at de ser på det å binde renten som en forsikringsordning hvis du er usikker på inntekten fremover - eller sikker på at det blir krevende dersom renten blir for høy. Det å spekulere i fastrente i håp om å spare penger, er det ingen som anbefaler.

En forsikring

– En generell feil folk gjør er å vedde og tror de skal spekulere i rentebinding, sier porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand, og forklarer at fastrenter til enhver tid tilsvarer markedets beste gjetning på rentebanen fremover.

– Med andre ord reflekterer dagens fastrenter allerede renteoppgangen som er varslet og markedets forventninger, sier han.

Flere peker imidlertid på at man kan binde renten på deler av lånet sitt, for å ha noe større forutsigbarhet enn dersom man har flytende rente på alt.

Professor Erling Røed Larsen, som har en doktorgrad i økonomi, er blant dem som aldri har bundet 100 prosent av lånet, men som regel hatt deler av lånet i fastrente.

– Å binde renten er en forsikringsordning, og behovet for forsikring er individuelt. Det kan være spesielt gunstig om inntektene vil variere i framtiden, men er ikke like nødvendig når inntektene er stabile. Er du en 25-årig stand-up komiker har du nok et annet behov for en slik renteforsikring enn om du er en 50-årig statsansatt. Men alle kan jo vurdere å binde renten på for eksempel 30 prosent av lånet? sier han.

