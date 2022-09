Hallgeir Kvadsheim: Trenger jeg uføreforsikring, og hva er uførekapital-forsikring?

Oda (31) har uføreforsikring, men vurderer å si opp den siden hun har gruppelivsforsikring. Hva er det smarte valget? Hallgeir Kvadsheim svarer - og advarer mot en liten felle.

Publisert: Nå nettopp

SPØRSMÅL:

«Hei! Jeg har sett at du tidligere anbefaler å ha en uføreforsikring. Jeg er 31 år, medlem av Juristforbundet og ansatt i staten. Jeg har en uføreforsikring i Nordea, men vurderer å si den opp eller bytte siden det finnes gruppelivsordning for statsansatte med utbetaling i Statens pensjonskasse. Bør jeg ha en uføreforsikring ved siden av dette? Og hva slags vil du eventuelt anbefale? Jeg ser at Juristforbundet har en avtale på de kaller uførekapital og uførerente. Vennlig hilsen Oda»