Hallgeir Kvadsheim: Er små banker like trygge som store banker?

Line lurer på hva man må være obs på når det gjelder små, lokale banker i forhold til de store bankene. Hallgeir Kvadsheim har listen klar.

SPØRSMÅL:

«Hei! Et tips som stadig dukker opp i mediene, er hvor smart det er å bytte bank for å få lavere boliglånsrente. Noen av de laveste rentene tilbys av små lokalbanker. Er det noen ulemper med å bruke disse bankene? Er de like trygge som de store? Hilsen Line»