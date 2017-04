Olympiatoppen-fysioterapeut Håvard Moksnes tror ikke kneskaden trenger å være slutten for karrieren til Zlatan Ibrahimović (35).

Da den svenske stjernespissen knakk sammen med store smerter på overtid i torsdagens kamp mot Anderlecht, fryktet flere at det var slutten på en lang og imponerende karriere.

Den frykten deler ikke de medisinske ekspertene.

– At han er 35 år er ingen begrensing for kneet, så det er like stor sjanse for at han kan komme tilbake som en annen idrettsutøver som får en slik skade, sier ekspert på kneskader i idretten, Håvard Moksnes.

Han er fysioterapeut ved Olympiatoppen og Idrettens Helsesenter.

Det er fremdeles usikkert hvor alvorlig Ibrahimovic' skade er, og klubben har ikke kommet med noe nytt siden torsdag kveld.

Den største frykten er at korsbåndet har røket. Hvis det er tilfelle, står den svenske spissen foran en operasjon etterfulgt av opptil et år med opptrening. Hvis korsbåndet har røket, har Moksnes likevel gode nyheter til Manchester United:

– 90 prosent av profesjonelle, mannlige fotballspillere kommer tilbake, forteller han.

Viasat-ekspert Petter Veland tror ikke skaden betyr slutten for Ibrahomivic:

– Gjelder å ha is i magen

Det avgjørende for om utøvere kommer seg tilbake i manesjen etter en alvorlig kneskade er ikke alderen, men motivasjonen. Og at klubben og spilleren selv greier å være tålmodig.

– Utfordringen for veldig gode utøvere kan være at det blir et press på å komme raskt tilbake. På generell basis gjelder det å ha litt is i magen og bruke rehabiliteringstiden best mulig, forteller fysioterapeut og professor ved Norges idrettshøgskole, Grethe Myklebust.

Om korsbåndet er ødelagt, bør det gå minimum et år før han er tilbake i kamp, mener hun.

Moksnes sier at opptreningstiden skal være ni til tolv måneder, men så lenge er det sjelden toppspillere får vente.

En undersøkelse Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har gjort blant toppklubber viser at spillere på øverste nivå som regel er tilbake etter åtte til ni måneder.

FØRSTE LANGTIDSSKADE: Zlatan Ibrahimovic har stort sett vært skånet for alvorlige skader gjennom karrieren. Halvannen måned er det lengste skadeavbrekket han har hatt tidligere. Foto: Dave Thompson , AP

Motivasjonen avgjør

Det viktigste for om topputøvere kommer tilbake etter leddbåndskader er ikke alderen, men motivasjonen, forteller de to kneekspertene.

– Motivasjonsnivået er veldig viktig, men jeg tror ikke det er mangel på motivasjon der i gården, sier Myklebust.

– Det er litt ekstra motivasjon å være proff fotballspiller. Det er et yrke, så det er litt annet enn å være hobbyspiller i 5.-divisjon, sier Moksnes.