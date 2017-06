X Games søker staten om 3,5 mill. til skateboard i Oslo

Skateboard-proff Karsten Kleppan (26) mener det «absolutt er en god idé» at X Games har søkt staten om 3,5 millioner for å få til et comeback for den OL-klare sporten hans i Oslo.

– Det var kjempegøy sist. Jeg tror folk generelt koste seg. De fikk et inntrykk av hva det dreier seg om. Det var kult for alle, sier Karsten Kleppan til VG.

Han er en av Norges beste skatere og klar for å delta i OL om tre år.

Skateboarding er på OL-programmet for første gang i Tokyo 2020. Lørdag vil Snowboardforbundet ta opp skateboarding som gren for at sporten skal bli en del av Norges idrettsforbund og den olympiske bevegelsen.

OL-KLAR: Brettproff Karsten Kleppan (26) sier han er positiv til skateboarding i neste sommer-OL i Tokyo om tre år. Foto: , Peter Gløersen, Snowboardforbundet

Ødelegges ikke



Karsten Kleppan innrømmer at han har tenkt at det – skateboarding i OL – «aldri kommer til å skje». Men når det nå har gjort det, er han med.

– Mange mener det vil ødelegge sporten. Det tror ikke jeg. Jeg tror den vil vokse. Det er en komplisert sport, men det er mange andre nye sporter som er kommet inn i OL. Jeg tror det kan bli interessant, sier Karsten Kleppan.

Han er minst like begeistret med hensyn til nyheten om forsøket på å få til et X Games-comeback i Skur 13 ved Aker Brygge i Oslo.

Den nye OL-idretten skateboarding var en del av X Games da den ESPN-eide actionsportkonkurransen ble arrangert i Norge for første gang i Oslo i februar for halvannet år siden.

Oslo kommune sa nei til et nytt X Games 2017 etter å ha gitt 2016-arrangementet et tilskudd på i utgangspunktet 42 millioner.

18 pluss 3,5 mill.



I mars i år ble det i stedet avviklet med OL-idrettene snowboard og freeski i Hafjell i Øyer kommune. Det norske selskapet som organiserer X Games for ESPN i Norge mislyktes i forsøket på å få i stand en skateboardkonkurranse i Skur 13 ved Aker Brygge.

Nå har imidlertid Henning Andersen i SAHR Productions A/S søkt staten om 3,5 millioner i tilskudd til X Games-skateboarding samme sted – i Skur 13 i Oslo – etter at de har fått ja til en søknad om 18 millioner fra staten til X Games for snowboard og freeski i 2018.

X-Skate: 6,6 mill. X Games Norway 2018 har søkt om 3,5 millioner i støtte fra kulturdepartementet. Selskapet som organiserer X Games i Norge (SAHR Productions) regner med at skateboarding over tre dager i Skur 13 i Oslo vil koste 6,6 millioner. De største utgiftene er «arena», budsjettert til 2,5 millioner – inkludert en avtalefestet oppgradering av «banen» i Skur 13 til én million. Pengepremier er budsjettert til 1,25 millioner.

Skateboarding og snowboard/freeski er planlagt arrangert i uke ni i Hafjell neste år. Det vil si helgen etter at OL i Pyeongchang er ferdig, i begynnelsen av mars. Andersen & co. har allerede inngått en intensjonsavtale med Oslo Skateboardforening, som har driftsansvaret for Skur 13, om X Games-bruk av skatearenaen om trekvart år.

Avtalen er betinget av at Oslo kommune ved Bymiljøetaten sier ja.

Venstres nestleder Ola Elvestuen (V) har som nestleder i Oslos forrige byråd og nå stortingspolitiker, gått i bresjen for å få X Games til Oslo og Norge.

Han mener at hovedstaden har utviklet seg til å bli en «skateby» med arenaer av høy kvalitet, og at Oslo bør benytte disse til å få de beste utøverne i verden hit.

Antidopingregler



På spørsmål om han synes det er rimelig at en privat eier som amerikanske ESPN (eid av Disney-konsernet) skal få 3,5 millioner fra den norske stat for å arrangere skateboard i Oslo, svarer han at «støtte inn mot idrettsarrangement ikke er uvanlig» – og påpeker at tradisjonelle arrangement som «Kollen» også er kommersielle (og får økonomisk støtte).

– For Oslos del ville det være en stor fordel å få tilbake et arrangement der skateboard var en kjempesuksess. Det er den del av den såkalte egenorganiserte idretten som «treffer» ungdom, og det er mange som bedriver denne aktiviteten, mener Ola Elvestuen.

Skateboarding har frem til nå ikke vært en del av den organiserte idretten under Norges idrettsforbund og OL som er eid av den internasjonale olympiske komité, IOC. Men den er på programmet for Tokyo-OL 2020.

Det innebærer at skateboarding vil måtte følge de internasjonale antidopingreglene.

– Det er nytt for skateboardere, og sånn sett er det annerledes enn snowboard og freeski som er vant til det fra deltagelse i OL og verdenscupene. Men det er en del av å være en idrett som kommer på OL-programmet. Vi vil jo håpe at det er på plass så fort som mulig, og dekker skateboard som det gjør det i andre idretter, sier sjefen i Antidoping Norge, Anders Solheim til VG.

Til sammenligning har Cecilia Brækhus og hennes private selskap First Lady Promotion fått på plass et antidopingopplegg som oppfyller kravene til det internasjonale antidopingbyrået WADA og dermed Antidoping Norge.

PS! Kulturminister Linda Hofstad Helleland, som også er visepresident i WADA, hadde i forrige uke et møte med Anders Solheim (Antidoping Norge), Travis Tygart (USAs antidopingbyrå), Tim Reed (ESPNs X Games-sjef) og Henning Andersen i SAHR, som organiserer X Games Norge.