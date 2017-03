X Games-helter uten applaus fra kongehus og regjering

HAFJELL (VG) Da Øystein Bråten (21) og Johanne Killi (19) ble hyllet som kongen og dronningen av Hafjell, glimret kongehuset, statsministeren og kulturministeren med sitt fravær. Det vil de også gjøre under resten av X Games Norge.

Finaler slopestyle snowboard Øystein Bråten og Johanne Killi vant slopestyle freeski i X Games Norge torsdag. Fredag er det kvalifisering slopestyle menn snowboard klokken 11.30. Finalen for kvinner – snowboard slopestyle – starter 17.00 Finalen for menn starter klokken 18.45 - med fire nordmenn av totalt åtte startende: Marcus Kleveland, Torgeir Bergrem, Ståle Sandbech og Mons Røisland. Svenske Sven Thorgren hadde høyest poengscore i kvalifiseringen, foran tre kanadiere.

– Jeg ville veldig gjerne få til å være på X Games i helgen, og ikke minst i går da Johanne Killi og Øystein Bråten vant X Games-gull for Norge. Vi prøvde alt vi kunne, men reiser, landsmøte og en rekke andre arrangementer gjorde det dessverre umulig. Det gjelder også arrangementene i Holmenkollen i helgen (v-cup nordiske grener), skriver kulturminister Linda Hofstad Helleland i epost på spørsmål fra VG.

Bakgrunnen er at hun og kongehuset er invitert av X Games-ledelsen til actionsportkonkurransene i OL-anlegget i Hafjell 8. til 11. mars.

Doping-omstridt



«Kongehuset og politisk og administrativ ledelse i Kulturdepartementet» har ifølge kommunikasjons og markedssjef Frida Blomgren gitt beskjed om at de «dessverre ikke har anledning til å delta».

Det gjorde de også da X Games, med alle de beste freeski og snowboardkjørerne i verden, for første gang ble arrangert i Oslo for ett år siden. Da var arrangementet omstridt på grunn av uenighet rundt X Games' antidopingprogram.

Norges Skiforbund, som organiserer freekskikjørerne (Bråten og Killi), brøt samarbeidet med arrangøren TV 2 rett før konkurransestart. Denne gangen testes utøverne i henhold til det internasjonale antidopingbyrået WADAs reglement.

Statsminister Erna Solberg uttalte seg tidligere denne uken om viktigheten av at X Games i Norge følger de internasjonale antidopingreglene i et intervju med TV 2. Den norske TV-kanalen er arrangør av X Games Norge.

VG har spurt kulturminister Linda Hofstad Helleland, som også er visepresident i WADA, om det er slik at hun ikke vil være til stede i Hafjell fordi X Games ikke er et arrangement i regi av eller under Norges idrettsforbunds paraply. Det er eid av amerikanske ESPN, som er et selskap i Disney-konsernet.

Kronprinsparet kom i fjor



Helleland svarer blant annet slik:

– Arrangørene av X Games har stått på hardt for å lage et fantastisk arrangement. Og jeg er helt sikker på at det vil bli en utrolig fin opplevelse både for publikum og utøvere. Derfor var Høyre og Frp, sammen med KRF og Venstre, også opptatt av å sikre støtte til dette arrangementet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

VG har stilt Slottet likelydende spørsmål når det gjelder X Games-invitasjonen til kongehuset.

– Vi gir aldri noen begrunnelse for utfallet av en invitasjon til Kongefamilien. Som du vil se av programmet så har Kongefamilien en rekke offisielle programposter denne, blant annet i forbindelse med Holmenkollen Skifestival, svarer assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruld Gjeruldsen.

Kronprinsparet takket opprinnelig nei til å være til stede under X Games i Oslo i fjor.

– Det blir ingen kongelig deltagelse i X Games, sa kongefamiliens informasjonsrådgiver Sven Gjeruld Gjeruldsen i fjor.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit dukket imidlertid opp til halfpipekonkurransen i Tryvann Vinterpark i Sørkedalen under siste dag av X Games Oslo 2016.

I henhold til det offisielle programmet for Det norske kongehus vil det ikke skje i Hafjell.

– Fortsatt muligheter



Kongen og kongefamilien vil være til stede under Holmenkollen skifestival og verdenscupkonkurransene i nordiske grener lørdag og søndag. Neste uke kommer kronprins Haakon til FIS-verdenscupen i Trondheim.

– Vi vet at utøverne satte stor pris på at kronprinsparet kom på arrangementets siste dag i fjor. Det er fortsatt bare første finaledag her, så det er fortsatt muligheter. Vi forstår at det er tett program for regjering og kongehus, men hvis de vil oppleve action så er de alltid velkomne hit, svarte Henning Andersen i X Games torsdag på spørsmål om fraværet til kongehus og regjering.

Andersen er leder av selskapet Sahr som organiserte X Games for TV 2 og ESPN i Oslo i fjor og gjør det samme for actionsportevenementet i Hafjell denne helgen.