X Games-gull til Ski-Øystein: Drømmen oppfylt

Øystein Bråten (21) mislyktes i første omgang, men klinte til i den andre og vant slopestyle-gull i X Games - og fikk sin store drøm oppfylt.

– Det er aldri kult å tryne i første run. Men det var ett igjen. Jeg hadde folk på toppen som fikk roet meg ned, og jeg tenkte positivt. X Games er det kuleste eventet. Drømmen min har alltid vært å vinne her, sier Øystein Bråten til VG etter medaljeutdelingen i Aspen.

Han forteller at han fikk god-følelsen etter rail nummer to - der han mistet skien og trynet i første run - i det andre runnet. Han visste imidlertid at de to siste hoppene var krevende, og var ikke helt sikker på at det ville bli en nær perfekt gjennomføring før de var tilbakelagt.

– Fett!



OL-MEDALJE NESTE? Øystein Bråten (21) OL-debuterte med 10. plass i Sotsji for tre år siden. Etter bronsemedalje i fjor og gull i slopestyle i X Games lørdag, er han i favorittsjiktet foran OL i Sør-Korea neste år. Foto: NTB Scanpix

– Det er det beste runnet jeg har gjort; det er det største jeg har gjort fordi X Games er det største, slår Øystein Bråten fast.

Sportssjef Christopher Frankum forteller til VG at Bråten var «fryktelig, fryktelig skuffet» etter den skikkelige tabben - en av ti tusen - i første run.

– Men han dro opp og leverte et plettfritt run, sier Christopher Frankum.

– Men ett poeng er ikke mye?

– Det er nok. Forholdene var perfekte og det var en veldig tett konkurranse, med vanvittig bra kjøring. Det er det høyeste nivået jeg har sett på lenge. Det var fett, svarer Christopher Frankum på VGs spørsmål.

– Ikke overraskende



Øystein Bråten fikk 94,33 poeng av dommerne for sitt run nummer to i finalen i slopestyle ski i Aspen. Dermed gikk han forbi USAs McRae Williams (26) med ett poeng. Williams fikk 93,33 poeng i sitt første run, mot Bråtens fattige 8,66 poeng.

Amerikaneren klarte imidlertid ikke å følge opp innledningen da det gjaldt som mest i «finalen». Williams fikk bare 38 poeng for sitt run nummer to. Kanadiske Alex Beaulieu-Marchand endte på 3. plass med 92 poeng fra sitt første run.

– Han leverer når presset er som størst. Han gjør en switch 1260 tailgrab med perfekt landing. Trippelkorken han avslutter med lander han perfekt, sa TV 2s ekspertkommentator Jonas Greve.

– Det er ikke overraskende i det hele tatt. Han er ranket som verdens beste «over all» i slopestyle de siste åtte månedene. Dette har vi bare ventet på. Men det er fantastisk når det skjer, sier Christopher Frankum.

2. PLASS I BRECKENRIDGE: Øystein Bråten (t.v) ble nummer to bak svenske Henrik Harlaut i Colorado i begynnelsen av desember. Alex Beaulieu-Marchand ble nummer tre, som i X Games lørdag. Foto: Norges skiforbund

Han sammenlikner Bråtens prestasjon med den han sto for i X Games for ett år siden.

Øystein Bråten tok 10. plass i slopestyle ski under Sotsji-OL for tre år siden. I fjor ble han nummer fem i Big Air i X Games i Oslo etter å ha tatt bronsemedalje i slopestyle i X Games i Aspen. Denne sesongen kapret han før jul 2. plass i slopestyle i prestisjefylte Dew Tour i Breckenridge i Colorado.

Tidligere X Games-gullvinner i slopestyle ski, Tom Wallisch, har uttalt at Øystein Bråten fra Ringerike er en av de neste stjernene i slopestyle.

OL-forventninger



– Han er så dedikert og elsker hvert eneste minutt av skikjøringen, og han smiler og ler hele tiden. Han er like god på rails og hopp, så jeg venter å se ham på toppen av mange slopestyle-paller i fremtiden, har Wallisch spådd ifølge X Games sin hjemmeside.

På spørsmål om hvordan han nå stiller seg til forventningene som følger av X Games-gullet, spesielt med tanke på OL i Sør-Korea om ett år, svarer Øystein Bråten at han synes det er veldig gøy at folk følger med og har forventninger til ham.

– Det er bare for meg å prøve å innfri dem, sier Øystein Bråten.

– Ja, det er sånn det er. Øystein ble nummer 10 i Sotsji-OL og leverer kontinuerlig, sier Christopher Frankum med tanke på favorittstempelet Øystein Bråten nå utvilsomt har fått.

Kommende uke skal Bråten delta i verdenscupen i Mammoth Lake i California. Han påpeker at sesongen så vidt er startet, men understreker også at han se frem mot X Games på hjemmebane i Hafjell 8. til 11. mars.

– Det gleder jeg meg veldig til. Det var veldig moro med Big Air i Oslo i fjor, sier han.