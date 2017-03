X Games-gull til Johanne Killi

HAFJELL/OSLO (VG) Johanne Killi (19) hadde allerede sølvet i lommen. Så leverte hun et run verdt X Games-gull i Hafjell.

– Jeg visste jeg hadde andreplassen uansett, så jeg skulle bare ha det gøy, sa Killi til arrangøren med gullet rundt halsen.

Da hadde hun akkurat sett lystavlen vise 90 poeng - to poeng mer enn sølvvinner Tess Ledeux.

– Det er helt ubeskrivelig. Det var nerve å stå og vente på den scoren der. Det var nok en vanskelig avgjørelse for dommerne, sa 19-åringen fra Dombås til TV 2.

– Det var ikke en vanskelig avgjørelse for meg: Det var helt strøkent, jublet Håtveit.

Killi leverte et sterkt første run og ledet før andre. Kun Ledeux av de øvrige seks finalistene klarte å tukte Killis 85 poeng fra første run.

Dermed stod Killi på toppen med visshet om at sølvet var sikret, men at gull var mulig.

Killi takket for presset og leverte et klokkerent run. På siste hopp – rett foran familie og venner i Hafjell – leverte hun en switch 900.

– Der sitter den, kommenterte TV 2s kommentator Jonas Greve.

– Det var akkurat det hun skulle gjøre, la Andreas Håtveit til.

Sett denne? Planlegger X Games i hele Norden

Ledet etter første run

Flere utøvere har klaget på farten i Hafjell, noe som gjorde at Kelly Sildaru valgte å trekke seg fra X Games-finalen.

Og første omgang ble preget av at svært få klarte å levere et komplett run. Kun to av åtte klarte å komme seg fra topp til bunn uten skjebnesvangre feil - en av dem var Johanna Killi.

Hun kjørte «taktisk smart» ifølge TV 2s ekspert Andreas Håtveit, og fikk i motsetning til mange av konkurrentene med seg nok fart inn mot hoppene.

På de tre største hoppene leverte hun i tur og orden 540, 720 og 900. Tross noe ustø landinger på to av hoppene, tok hun ledelsen med 85 poeng etter første run.

– Jeg har mer å gå på, så jeg gleder meg til neste run, sa Killi i bunn av bakken.

I andre run var det flere som

Se også: Marcus analyserer seg selv på video