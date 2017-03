HAFJELL/OSLO (VG) Øystein Bråten (21) sikret norsk storeslem på hjemmebane da han cruiset inn til X Games-gull.

Johanne Killi vant X Games-gull i Hafjell en liten time før herrene satte utfor i sin slopestyle-konkurranse.

Øystein Bråten ville ikke være noe dårligere enn Killi, og leverte de to beste runnene i slopestyle-finalen for herrer.

– Det kan ikke beskrives. Vennene mine og kjæresten min er der, sier 21-åringen til arrangøren, og peker bort på kjente like etter at gullet var sikret.

James Woods feilet i sitt andre run, og Bråten sikret seg sitt andre X Games-gull - seks uker etter at han vant sitt første gull. 

Etter et glimrende første run ledet Bråten konkurransen i Hafjell. I det andre gikk han offensivt ut for å øke poengsummen på 90,33.

Om supertrikset: – Sykt gøy

På vei ned slopestyle-løypen i Hafjell gjorde han mye av det samme som i første run.

– Første run er perfekt, også tenker han: Jeg skal gjøre det enda bedre. Det er klokkeren kjøring på toppen, sa TV 2-ekspert og tidligere X Games-vinner Andreas Håtveit.



Én ting gjorde Bråten et hakk vanskeligere i andre run: En switch double 1260 med tail grab.

– Hva mer kan vi be om, Norge? Det er jo helt rått!, var Håtveits reaksjon på trikset, som lurte på hvordan Bråten klarte å levere to så sterke run.

– Jeg landet «førsterunnet», og da er man jo i gang. Det var sykt gøy å få til tail grab på switch 1260, gliste Bråten til kanalen.

Nick Goepper ble nummer to, mens James Woods ble nummer tre.

NOE STORT: Her smiler Øystein Bråten etter å ha fullført sitt andre run. Da forstod han at 91,33 poeng kunne bli noe stort på hjemmebane. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Nervøs - så tok han ledelsen

I første run klinket 21-åringen til med et run krydret med bunnsolid rail-kjøring og høytflyvende, stilrene hopp.

– Det er bare å hente frem medisinene, for dette er sykt, kommenterte Kasper Wikestad da Bråten landet en switch 1260 - et triks som skulle videreutvikles i run nummer to.

Bråten gikk rett i ledelsen med 90,33 poeng.

– Jeg koser meg nå. Jeg var nervøs før «runnet», men nå er jeg bare lykkelig, sa Bråten til arrangøren.