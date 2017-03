Sølv-Sandbech: Gullet venter i OL

HAFJELL (VG) Etter X Games-sølvmedaljen er Ståle Sandbech (23) klar på at han er moden for å revansjere OL-sølvmedaljen fra Sotsji i Sør-Korea om 11 måneder.

– Jeg har vært inne en fase der jeg bare tok 4. plasser. Deretter kom det en periode med bare 3. plasser, som var bedre enn fjerde. I det siste har det vært mye sølv. Det er bare å vente, sier Ståle Sandbech til VG.

– Du mener at det bare er å vente på gullet; at det kommer i OL?

– Ja, svarer 23-åringen fra Rykkin i Bærum.

Gullmedaljen i lommen



5 X Games- medaljer Ståle Sandbech (23) Født: 3. juni 1993 Meritter: OL-debut i Vancouver 2010 i halfpipe OL-sølvmedalje i slopestyle i Sotsji 2014 X Games-sølvmedalje i slopestyle i Aspen 2015 X Games-sølvmedalje i slopestyle i Hafjell 2017 Tre bronsemedaljer X Games 2013 (Big Air) og 2014 (Big Air og slopestyle)

Han tilføyer at han «har mange tanker i hodet» når det gjelder OL neste år. Mange mente at han var best og burde vunnet gullmedaljen i stedet for USAs Sage Kotsenburg i Russland for tre år siden.

– Dette smaker som gull etter alt jeg har vært gjennom, selv om et føltes litt tyngre akkurat da sistemann tok gullet. Jeg hadde håpet dette var min sjanse til å ta det, sier Ståle Sandbech etter å ha omtalt sin svenske overmann i Hafjell, svenske Sven Thorgren (22), som «min lillebror».

Thorgren var beste i kvalifiseringen fredag formiddag og klinket til med - på bakgrunn av de vanskelige forholdene og finalens store mannefall - nær perfekt kjøring da Ståle Sandbech sto på sletten i OL-arenaen nærmest med gullmedaljen i lommen.

Et par triks til



– Jeg visste ikke at det var Ståle (Sandbech) jeg måtte slå. Det var samtidig det siste jeg ville tenke på. Jeg ville bare gjennomføre «mitt» løp. Men nå kjente jeg igjen Ståle som han har kjørt før. Han har alltid pleid å kjøre med høy selvtillit, sier Sven Thorgren til VG.

– Nå er han endelig tilbake, sier svensken etter å ha vunnet X Games-gull for første gang.

– Selvtilliten er i alle fall veldig nær ved å være tilbake. Jeg trenger å få frem et par triks til, før å ligge foran de andre igjen. Men dette var en syk lettelse. Jeg har ikke vært i storform denne uken; småforkjølet, tett i toppen og med jetlag etter mange reiser, sier Ståle Sandbech etter sin første pallplassering denne sesongen.

Etter nedturen i X Games på hjemmebane i Oslo for ett år siden, måtte Ståle Sandbech gjennom en kneoperasjon i fjor sommer. Da han trodde kneet var i orden, sa det pang enda en gang. I et intervju med VG for fire måneder siden innrømmet han å ha «falt helt sammen» etter kneoperasjon nummer to.

Kleveland skuffet



– Ingen fortjener dette bedre etter alt han har vært gjennom. Jeg tror det er godt for selvtilliten hans. Det er bra med en boost på slutteb av sesongen; det er skikkelig viktig, sier sportssjef Thomas Harstad i Snowboardforbundet - som understreker at Sven Thorgrens siste run var finalens beste.

Marcus Kleveland (17) var skuffet etter ikke å ha innfridd forventningene som var stilt til ham etter slopestylegullet i X Games i Aspen for halvannen måned siden.

– Selvsagt er det kjipt når det er på hjemmebane. Men jeg synes det er fint å se Ståle tilbake på pallen. Det er bra for ham også, sier Marcus Kleveland - som etter 5. plassen kan få revansj i Big Air-finalen lørdag kveld.

PS! Ståle Sandbech skal delta i Big Air i VM i Spania neste uke for å skaffe Norge kvoteplasseringspoeng til OL i Sør-Korea neste år.