Snowboard-stjernen: Rekker OL etter alvorlig skade

Snowboard-stjernen Mark McMorris (23) sprakk milten og pådro seg brudd i bekkenet da han krasjet i et tre. Men kanadierens bror er ikke i tvil om at han blir klar for OL i Sør-Korea om 10 måneder.

– Gutten er tøff som spiker (nails). Bare gode nyheter herfra. Så mye kjærlighet, skriver Craig McMorris til et bilde han har publisert av Mark McMorris på Instagram.

Bakgrunn: Snowboard-stjerne alvorlig skadet i stygg ulykke

Det viser Mark McMorris i sengen på et sykehus i Vancouver sammen med moren Cindy McMorris. Sist lørdag pådro han seg brudd i kjeven og i venstre arm, en sprukket milt og ribbeinsbrudd, en punktert lunge og bekkenbrudd.

Mark McMorris, som for to og en halv uke siden vant Big Air i X Games Norge i Hafjell, måtte gjennom to operasjoner etter ulykken, først og fremst for å stoppe blødningen som hadde oppstått fra milten.

I februar i fjor brakk han lårbenet tvers av under en konkurranse i Los Angeles og gikk glipp av X Games i Oslo noen dager senere. Han fikk operert inn en «jernstang» i låret, men var bemerkelsesverdig raskt tilbake på brettet.

Broren Craig, som var sammen med Mark McMorris da krasjet med et tre i Whistler Mountain, er sikker på at rehabiliteringen vil gå minst like raskt nå.

Det forteller han til det kanadiske nyhetsbyrået CP.

– Ekstremsport



Canadas snowboardforbund er åpenbart også optimistisk på Mark McMorris' vegne. Tirsdag, tre dager etter McMorris uhell, offentliggjorde det at han og Max Parrot – som ble nummer to i X Games Norges Big Air-konkurranse – er forhåndsuttatt til OL i Pyeongchang i februar 2018.

Leste du denne? Gull-Silje til kjæresten: Har lyst på OL-gull

McMorris vant OL-bronsemedaljen i slopestyle, bak Norges Ståle Sandbech, i Sotsji-OL for tre år siden. Da kjørte kanadieren med brukket ribben.

Max Parrot sier ifølge Canadian Press at alle snowboardere er fullt ut klar over risikoen de utsetter seg for.

– Vi driver med en ekstremsport. Men det er ikke så mye du kan stille opp med mot et tre, sier Parrot.