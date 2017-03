Snowboard-Stine om X Games-kona: – Sykt imponerende!

Stine Brun Kjeldaas (41) fikk tårer i øynene da hun sammen med parets barn så Cheryl Maas (32) ta sitt første X Games-gull i Oslo i fjor. Norges OL-sølvvinner synes det er «sykt imponerende!» at kona fortsatt holder stand mot de unge brettartistene.

– Det var veldig gøy, sier Stine Brun Kjeldaas med tanke på Cheryl Maas' gullhopp i X Games Big Air-konkurranse ved Munch-museet på Tøyen i februar i fjor.

FAVORITT PÅ HJEMMEBANE: Stine Brun Kjeldaas (t.h) og Cheryl Maas har to barn sammen. Kjeldaas ga seg som aktiv for 10 år siden, nederlandske Maas er regjerende Big Air-mester i X Games Norge denne uken. Foto: Jan Petter Lynau , VG

– Hun var ikke soleklar favoritt. Men jeg vet hva hun kan få til. Hvis hun klarer å sette triksene sine, da klaffer det. Slik er det for alle som er med her. De har alle vunnet medaljer i X Games. Men denne sesongen har de yngre kjørerne virkelig begynt å dra på, tilføyer hun foran slopestylefinalen i snowboard for kvinner i X Games.

Den starter klokken 17.00 fredag. Big Air-finalen går til samme tid lørdag.

– Sykt imponerende



Stine Brun Kjeldaas vant sølvmedalje i halfpipe i Nagano for 19 år siden. Det var første gang snowboard sto på OL-programmet. Hun la opp som brettkjører som 30-åring.

I 2010 giftet hun seg med nederlandske Cheryl Maas. Paret og deres to barn, Lara (5) og Mila (2), bor i Oslo. Stine Brun Kjeldaas var sportssjef for X Games i Oslo i fjor, nå har hun samme jobb under X Games Norge i Hafjell 8. til 11. mars.

Stines X Games-favoritter Stine Brun Kjeldaas trekker frem østerrikske Anna Gasser (25), USAs Hailey Langland (16) og Julia Marino (19) når hun snakker om favorittene til å ta X Games-gull i slopestyle og Big Air i Hafjell 8. til 11. mars: – Anna Gasser har en solid og bra stil. Hun har vært dominerende i mange år og er så sikker på triksene, med bedre utførelse enn de nye jentene. Hun har vel vunnet fire av åtte konkurranser, og blitt nummer to et par ganger. Om tre ganger X Games-vinner Silje Norendal (23): – Skadet seg foran X Games i Oslo i fjor og måtte melde avbud. Har ikke vært helt i toppen denne sesongen, men av det jeg har sett er hun teknisk god og sterk. – Hun så veldig bra ut på trening i slopestyle her. Kan bli topp tre.

Da VG stiller henne spørsmål om de beste kvinnelige snowboardkjørerne i verden, nivået i dag sammenlignet med da hun var aktiv og hvordan det har seg at kona Cheryl Maas og Norges brettveteran Kjersti Buaas (35) – OL-bronsevinner i halfpipe for 11 år siden – fortsatt kan hevde seg mot konkurrenter i tenårene, har Stine Brun Kjeldaas svar på rede hånd.

– Det er sykt imponerende å se! Jeg husker jeg selv la opp som 30-åring, og jeg kjørte samtidig med Kjersti. Hun er så veltrent, allsidig, hun har motivasjonen og gleden, i «kamp» mot 16-17-åringene som ikke er redde og har vært utsatt for skader. Slik er det for Cheryl (Maas) også, sier Stine Brun Kjeldaas.

– Er det fordi hun har en snill og forståelsesfull partner?

– Ja, det er kun derfor; at jeg har forståelse for det, svarer Stine Brun Kjeldaas og ler hjertelig.

Vekt spiller inn



Mer alvorlig påpeker hun at Cheryl Maas' «største problem» er at hun sammenlignet med de andre i verdenstoppen ikke får tid til å kjøre så mye på snø sommerstid. Da prioriterer hun familielivet. Derfor er hun i regelen på sitt beste på slutten av sesongen.

– Hun har fått kjempemotivasjon de siste årene. Hun har, som Kjersti, leken i seg. Men det blir vanskeligere og vanskeligere, sier Stine Brun Kjeldaas.

Hun viser blant andre til amerikanske Julia Marino (19) som kan trene i et anlegg der en «heis» trekker henne til toppen av det i rakettfart, slik at hun kan kjøre ned «70 ganger» i løpet av en dag.

Dernest spiller vekt og størrelse en rolle når det gleder forutsetningene for å gjennomføre stadig mer akrobatiske triks i OL-øvelsene slopestyle og Big Air.

BEST DENNE SESONGEN: Anna Gasser (25) fra Østerrike. Her på toppen av pallen etter slopestyle i FIS-verdenscupen i Quebec for en måned siden. Foto: , Jacques Boissinot/The Canadian Press via AP

USAs nye brettyndling, Hailey Langland (16), veier ifølge informasjon fra X Games/arrangøren 50 kilo. Til sammenligning veier Maas og Buaas begge 68 kilo. Verdens beste skikjører, Kelly Sildaru (15) fra Estland, er 160 centimeter høy og veier 45 kilo. Norges Johanne Killi, som vant Big Air-sølv i fjor og sin andre slopestyle-bronsemedalje i X Games Aspen i januar, er 168 centimeter høy og veier 68 kilo.

Fyttirakker'n



– Det er en fordel å være liten og lett. Det har det alltid vært i snowboard. Men kan også være en fordel å være «tung». Da får du større fart, mens de som er lette som fjær strever med det. Det er derfor det er vanskeligere for jentene enn guttene å få fart, sier hun – også med tanke på VGs spørsmål om kvinnene i større grad enn i Sotsji-OL for tre år siden behersker hoppene og elementene.

Kvinnene og mennene kjører samme «løype» i slopestyle og Big Air.

– Det er noe jentene selv har ønsket, og jeg synes de har gjort gedigne fremskritt, sier Stine Brun Kjeldaas.

– Hoppene var store i Big Air den gangen jeg holdt på også. Men i X Games er slopestyleløypene blitt veldig kreative, med nye «løsninger». Da jeg kom hit og så den, tenkte jeg at fyttirakker'n, dette hadde jeg aldri (tort) å kjøre. Det er så massivt; det utfordrer og gir progresjon, sier OL-sølvvinner, tobarnsmor og sportssjef Stine Brun Kjeldaas.