Snowboard-Marcus (17) tok X Games-gull!

Norges nye snowboardstjerne Marcus Kleveland (17) tok et suverent X Games-gull i slopestyle snaut to dager etter sølvmedaljeen i Big Air i Aspen.

Ståle Sandbech (23) endte på 4. plass.

– It means the world. Det er fantastisk, uttalte Marcus Kleveland til arrangøren av X Games, TV-kanalen ESPN, umiddelbart etter at gullmedaljen var i havn.

– Dette er helt sykt. Jeg finner ikke ord, sier snowboardforbundets sportssjef Thomas Harstad til VG.

Klinte til



Marcus vant med sitt første run Topp 4 X Games slopestyle snowboard (første run, andre run og beste run i parentes) 1) Marcus Kleveland, Norge (91,66 - 85,00 - 91,66) 2) Tyler Nicholson, Canada (69,66 - 89,00 - 89,00) 3) Mark McMorris, Canada (87,33 - 48,00 - 87,33) 4) Ståle Sandbech, Norge 43,66 - 85,66 - 85,66)

Natt til lørdag norsk tid ble Marcus Kleveland fra Dombås nummer to bak kanadiske Max Parrot (22) i snowboardingens nye OL-øvelse Big Air. Vel å merke med et historisk triks over det store hoppet, en såkalt quad cork 1800.

– Det føles helt sjukt, uttalte tenåringen til TV 2 etter X Games-debuten i Colorado.

Leste du denne? Norges landslagssjef: Blir spennende med slopestyle-finalen søndag

Marcus Kleveland klinte til i det første av sloepstylefinalens to run søndag.

Med 91,66 poeng var han beste etter det, foran favorittene fra Canada: X Games-gullgrossist Mark McMorris (23) med 87,33 poeng og vanligvis superstødige Max Parrot med 84,33.

(Slopestyle-saken fortsetter under videoen av Klevelands supertriks i Big Air)

Mons Røisland (20) og OL-sølvvinner Ståle Sandbech (23) - tilbake etter to kneopreasjoner - lå på sjette og syvendeplass etter første run. Sandbech feilet litt over det siste hoppet etter en «stor» start i runnet.

Avgjørelsen falt



– Dombås Dynamitt smeller i Aspen, utbrøt TV 2s ekspertkommentator Jonas Greve etter Marcus Klevelands innledende oppvisning.

Husker du? Kleveland (16) klar for X Games i Oslo

Greve mente at Kleveland lekte seg over railsene, det vil si gelenderhinderne i første del av slopestyletraseen. Backside trippel-hoppene gikk «på autopilot».

Ståle Sandbech hentet seg elegant inn etter en uheldig start i andre run, og landet hoppene perfekt inn mot finishen. Blant annet en trippel over det siste hoppet. Sandbech fikk 85,66 poeng for finalerunnet, det vil si 3. plass så langt.

Tyler Nicholson fra Canada skjøv deretter Sandbech ned til 4. plass med 89,00 poeng.

Men så skulle avgjørelsen falle.

Marcus Kleveland spant en 1620 over det siste av de tre hoppene. Det holdt ikke, med en liten feil, til å «høyne» poengsummen fra første run. Men Kleveland ledet fortsatt med den: 91,66 poeng.

Gull i X-debuten!



Nå sto det på de fire siste finalistene, hvor en av dem norske Mons Røisland.

Max Parrot, som vant slopestyle i Laax for halvannen uke siden, feilet grovt to ganger og var dermed ute av gullkampen. Og det måtte bli norsk medalje, til Marcus Kleveland eller Mons Røisland.

Røisland klinket til med et nær perfekt run og samlet på seg 83,66 poeng - som slik sett var en skuffelse. Han endte på 6. plass.

Kanadiske Sebastien Toutant lå på 9.plass etter første run og dro til med en stor trippel - men falt etter siste hopp. Dermed lå Marcus Klevelands skjebne i Mark McMorris hender, eller snowboard.

Kanadieren feilet og feilet, og Marcus Kleveland var gullvinner i sin X Games-debut i slopestyle!