Snowboard-legenden: Marcus (17) er kreativ og pusher triksene

Marcus Kleveland (17) var maskot og kjørte rundt hoppene under VM i Oslo for fem år siden. Nå er Norges nye snowboardstjerne blant favorittene til å vinne OL-øvelsene slopestyle og Big Air i X Games på hjemmebane.

X Games 8.-11. mars Onsdag: # Kvalifisering slopestyle snowboard menn # Kvalifisering slopestyle ski menn Torsdag: # Kvalifisering Big Air snowboard menn # Finale slopestyle ski kvinner # Finale slopestyle ski menn Fredag: # Kvalifisering Big Air ski menn # Finale slopestyle snowboard kvinner # Finale slopestyle snowboard menn Lørdag: Finaler Big Air Snowboard kvinner Ski kvinner Snowboard menn Ski menn

– De var for store, innrømmer Marcus Kleveland med tanke på hoppene i slopestyleløypa i Snowboard-VM i Tryvann Vinterpark i Oslo i 2012.

Den gang var han 12 år gammel og ukjent for folk flest. Fem år senere er tenåringen fra Dombås verdenskjent, i alle fall i snowboardingmiljøet. I fjor endte han på 12. plass i Big Air-konkurransen i X Games Oslo, denne sesongen har han hoppet fra den ene seieren til den neste.

Den største er slopestyleseieren i X Games i Aspen for halvannen måned siden.

Halv mill i bonus



To dager tidligere hadde han tatt sølvmedaljen i den nye OL-øvelsen Big Air i samme konkurranse. Et par uker senere tok han 3. plass i Air+Styles siste av tre konkurranser i Big Air i Los Angeles. Det innebar at han vant Air+Style sammenlagt etter seier i første konkurranse i Beijings Fugleredet i november.

Her er video fra Marcus Klevelands seiershopp i Beijings OL-arena Fugleredet (saken fortsetter under):

Samt bonus for sammenlagtseieren i Air+Style: Nesten en halv million norske kroner.

– Det har gått bra så langt i år (denne sesongen). Kommer jeg ikke til finalen i X Games, gjør det ikke så mye. Jeg har oppnådd det jeg vil. Men jeg har lyst til å gjøre det sinnssykt bra i X Games. Det er det som gjelder nå, sier Marcus Kleveland til VG.

X Games Norway starter med kvalifisering slopestyle ski og snowboard onsdag. Fra torsdag følger finalene, med slopestylefinalen fredag og Big Air-finalen lørdag. Begge på kveldstid i flomlys i den gamle OL-anlegget Hafjell i Øyer.

NY PROFIL: Norsk snowboard har fått frem den ene verdensstjernen etter den andre. Nå er Marcus Kleveland (17) den heteste. Her etter gull-runnet i slopestyle i X Games i Aspen i januar. Foto: , Snowboardforbundet

Marcus Kleveland har forberedt seg hjemme på Dombås, der han har fått bygget et spesialhopp i lokalbakken.

– Det er et stort hopp som det er lett å gjøre trippelhopp på. Det har stått her siden begynnelsen av januar. Jeg har fortalt hvordan det skal være, og det er relevant for slopestyle og Big Air, forteller Marcus Kleveland.

Han «hadde litt sommer» sammen med familien i havnebyen Newport sør i California etter Shaun White-eide Air+Style i Los Angeles. Der sto han stort sett på skateboard. På spørsmål om han surfet, svarer han «nei, det er jeg skikkelig dårlig til».

Playstation-triks



Dagene hjemme i Dombås har han brukt til å kvitte seg med jetlag, finne tilbake til brettfølelsen, være sammen med venner og spille inn film for en utstyrsprodusent - sammen med landslagskamerat Torgeir Bergrem (25) og snowboardlegenden Terje Håkonsen (42).

– Det er ganske kult, konstaterer Marcus Kleveland med tanke på Håkonsen.

Terje Håkonsen var sentral som arrangør av Snowboard-VM 2012.

Da VG får tak i ham, er han på vei opp i en heis i sveitsiske Laax for å kjøre snowboard i 40 centimeter dyp puddersnø.

– Hva er forskjellen fra da du herjet for 20 år siden, til det Marcus Kleveland gjør på brettet nå?

STILL GOING: Terje Håkonsen (42) deltok i sin egen konkurranse i Sveits sist helg, og ble nummer to bak 15 år yngre Christian Haller i Laax. Foto: Mattis Sandblad , VG

– Ikke noe mer enn at det har vært progresjon i sporten. Du ser hele tiden at det man gjorde for tre år siden, ikke har en sjanse i dag. Triksene på Playstation på begynnelsen av 2000-tallet, er triks man faktisk gjør nå, svarer Terje Håkonsen.

Smart hode



– Han pusher det (triksene) og finner på nye varianter. Han er en ganske kreativ kjører, er Terje Håkonsens skussmål for Marcus Kleveland.

Håkonsen vet ikke, som han uttrykker det, hvor langt det er mulig å pushe triksene i slopestyle og Big Air. Han påpeker imidlertid at «en viktig faktor» når det gjelder å kunne strekke strikken enda lenger, er at det etter hvert er kommet «parker» over alt, de unge snowboardkjørerne står mye mer på skateboard og de «begynner tidligere.»

– Men det er om å gjøre å kjøre med et smart hode. Anleggene og elementene er store, slopestyle er en stor påkjenning for kroppen. Fire-fem konkurranser i året er mye. Snowboard er en voksen sport. Noen får en kort karriere, advarer Terje Håkonsen.