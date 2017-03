Sandbechs X Games-nedtur: Farten for dårlig i Hafjell

HAFJELL (VG) Ståle Sandbech (23) fikk ikke opp farten over Big Air-hoppet og røk ut i kvalifiseringen. Norges OL-sølvvinner håper på vind i ryggen under slopestylekvalifiseringen fredag formiddag i Hafjell - som han mener er for flatt.

– Det er for flatt. Slopestyle skulle vært 200 meter lengre opp, konstaterer Ståle Sandbech da VG spør ham om kortversjonen av hvorfor spesielt snowboardkjørerne har klaget over manglende fart i X Games' slopestyle.

Kleveland klar Marcus Kleveland og Torgeir Bergrem er klare for finalen i Big Air i X Games lørdag kveld. Kleveland fikk nest høyeste poengscore i sitt kvalikheat torsdag, mens Bergrem fikk tredje beste score i det andre heatet. Tre fra hvert heat, pluss de to med høyest poengscore etter topp seks, er kvalifisert for finalen i den nye OL-øvelsen i snowboard. Kanadierne Mark McMorris og Sebastien Toutant vant hvert sitt kvalifiseringsheat. PS! Torgeir Bergrem var eneste nordmann i Big Air-finalen i X Games i Oslo i fjor



Kvalifiseringen i slopestyle snowboard torsdag kveld ble utsatt til fredag klokken 11.30 på grunn av at utformingen av løypen «bremset» kjørerne.

Bakgrunn: Sandbech etter kneskadene: Jeg falt helt sammen

– Alle sliter



– Når «folk» ikke får fart, blir man frustrert. Det beste som kan skje, er at vinden kommer bakfra - at vi får den i ryggen. Men det skal gå, når sola kommer frem, tilføyer Ståle Sandbech optimistisk.

Farten var imidlertid også et problem for ham, og de andre snopwboardkjørerne, i Big Air-kvalifiseringen torsdag ettermiddag.

– Alle sliter med farten. Det er derfor vi har fått voksehjelp og har superglid. Det er likt for alle, men jeg var helt ute av det. Jeg slet med farten under treningen også, og var lite optimistisk. Det er synd. Det virker som om det er en forbannelse over meg og X Games i Norge, sier Ståle Sandbech.

Leste du denne i fjor? Kan droppe US Open etter X Games-nedtur

Han mislyktes under X Games i Oslo i februar 2016. Da var OL-sølvvinneren i slopestyle i Sotsji for tre år siden sliten og helt ute av form etter mye reising til og fra konkurranser verden rundt. Foran denne sesongen var han gjennom to kneoperasjoner.

– Knærne er bra. Jeg har ingen problemer med dem, understreker han.

– Jobbet hver natt



Leste du denne? Marcus Kleveland analyserer seg selv på video

Henning Andersen i Sahr, som organiserer ESPN-eide X Games for arrangør TV 2 i Norge, vedgår at sviktende fart har vært «en issue» - altså en sak - for løperne, selskapet som sørger for utformingen av slopestyle og Big Air, samt

MISLYKTES: Ståle Sandbech hadde 23 minutter på seg til å få til et hopp som kunne ta ham til Big Air-finalen i X Games lørdag. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

organisasjonsledelsen.

– Det er en fartsissue i slopestylen. Først og fremst i snowboard, sier han foran slopestylefinalene for ski - med Norges Johanne Killi og Øystein Bråten - torsdag kveld klokken 17.30 og 19.00.

Killi vant bronsemedalje i slopestyle i X Games Aspen for halvannen måned siden. Øystein Bråten vant gullmedaljen i herreklassen og er en av favorittene til å vinne slopestylefinalen i Hafjell torsdag kveld.

– Det er vanskeligere for dem enn skikjørerne å få glid, og å minske luftmotstanden, forklarer han.

– Har dere fått klager fra utøverne?

– Ja, «bremsen» er kommet på, spesielt for snowboarderne, og det er vår jobb å legge til rette for fart. Vi har holdt på med å justere det hver eneste natt. Mark McMorris (kanadisk gullfavoritt) klaget over is på hoppet, han man skled på kanten. Det er ordnet; nå er det ingen sikkerhetsrisiko, svarer Henning Andersen.