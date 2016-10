Regjeringen gir 10 mill. til X Games på Hafjell – «forbannet» over Oslos nei

STORTINGET (VG) Neste års X Games på Hafjell er sikret 10 millioner kroner fra staten. Regjeringspartiene er sjokkerte over at Oslo kommune takket nei til arrangementet.

– Jeg blir jo forbannet på vegne av byen, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen om Oslo kommunes vraking av X Games den kommende vinteren.

– Det er umulig å forstå, skyter kulturminister Linda Hofstad Helleland inn.

Sammen med FrPs Mazyar Keshvari møter de tre VG i vandrehallen på Stortinget. Trioen har med seg gode nyheter til privateide X Games – og brett- og skiinteresserte nordmenn:

– Nå kommer vi med de 10 millionene som Venstre fikk inn som krav. Det er det regjeringen leverer i statsbudsjettet på torsdag. Vi mener at X Games var et fantastisk flott prosjekt og et arrangement som ble veldig positivt mottatt – og ikke minst var det fantastisk norgesreklame, sier en engasjert Helleland.

I fjor ga regjeringen åtte millioner kroner til arrangementet. På to år har staten altså bidratt med 18 millioner.

SATSER PÅ X GAMES: Mazyar Keshvari (FrP), Linda Hofstad Helleland (H) og Ola Elvestuen (V) på Stortinget tirsdag. Foto: Sindre Øgar

Vil skape momentum



X Games ble en folkefest i Oslo forrige vinter, men til vinteren blir slopestyle- og Big Air-konkurransene trolig flyttet til Hafjell. Oslo-politikerne var ikke interessert. X Games-sjef Henning Andersen er glad for penge-nyheten fra regjeringen.

– Det er veldig gledelig. Vi har jobbet lenge med dette. Vi leverte inn søknaden i januar, før arrangementet i Oslo ble en stor suksess, men det så lenge stygt ut fordi Oslo kommune ikke ville ha noen dialog med oss, noe som skapte stor usikkerhet.

Han sier at arrangementet ikke er hunder prosent i boks ennå, men at «statsgarantien» på 10 millioner kroner gjør at ting komme til å løsne.

– Vi er langt på etterskudd, og har fortsatt ikke annonsert noen dato. Men nå er vi veldig nære. Dette gjør at vi kan skape momentum, sier Andersen – og peker på at de nå kan gå i gang med sponsoravtaler og spikre avtaler med sine samarbeidspartnere.



Slik utdyper kulturministeren kritikken av Oslo kommunes X Games-nei:



– Jeg er veldig overrasket over at det røde byrådet bare vender ryggen til et sånt arrangement som skaper så stor oppmerksomhet verden over. Som anerkjenner nye typer idretter. Som virkelig når frem til de unge. Som når frem til litt andre enn de tradisjonelle. Det er helt umulig å forstå, sier Helleland.

Rina Mariann Hansen (Ap) er byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune og svarer slik på kritikken:

– Dette viser mest av alt at kulturministeren ikke har satt seg inn i de enorme utfordringene idretten har i Oslo etter 18 år med Høyre-styring. Vi har lavest anleggsdekning i landet og av alle store kommuner, det har ikke blitt bygget noen nye svømmehaller siden 80-tallet og idrettsanleggene har et stort vedlikeholdsetterslep. Vi mener det er riktig å prioritere breddeidretten, og barn og unge, ikke et arrangement på noen få dager.

– Vi har ikke en utømmelig pengesekk, men hvis staten vil bidra mer til osloidretten , så er de velkommen til det, legger hun til.

Ola Elvestuen er også oppgitt over byrådets «nei» i Oslo.

– Eller, du blir jo forbannet, for den henger jo ikke alene. De store arrangementene vi har handler jo også om å bygge profilen til byen. Vi har hatt snowboard-VM tidligere. Du følger opp de klassiske vinteridrettene, og du skal være den vinterhovedstaden som Oslo har forsøkt å bygge seg opp som – og så sier du nei til disse arrangementene.

Han sier at planen hele tiden har vært å knytte arrangementet til Oslo.

– Men det viktigste er arrangementet, og det er kjempebra for Lillehammer-regionen som nå få gjennomføre enda et stort arrangement og som kan bruke de anleggene de har.