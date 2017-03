Planlegger X Games i hele Norden

En rekke sentrale personer fra Norge, Sverige, Danmark og Finland vil møtes under X Games Norway i Hafjell neste uke for å diskutere planene om en nordisk X Games-serie neste år.

Det bekrefter blant andre rettighetssjef Jan Olsson i Sveriges Television, SVT, og eventsjef Lars Vallentin i Wonderful Copenhagen, som er Københavns nettverksorganisasjon for markedsføring av Danmarks hovedstad.

– Vi er umiddelbart veldig positivt innstilt og anser det for å være meget realistisk. Vi håper å få med oss de andre nordiske landene. Vi kan ha skateboard, men på sikt også Big Air som vi har erfaring med, sier Lars Vallentin til VG.

Leste du denne? Snowboard-Marcus (17) dropper US Open – satser alt på X Games Norge

12.500 TILSKUERE: Royal Arena i København åpent for en måned siden. Neste år arrangeres ishockey-VM her, og kanskje X Games Nordic. Foto: , Privat

– Vi har hatt samtaler om det, og vi skal ha flere samtaler om det i Hafjell neste uke, svarer SVT-sjef Jan Olsson på spørsmål om han har diskutert planene om X Games Nordic neste år med sine kolleger i DT og YLE, de danske og finske TV-selskapene som tilsvarer NRK og SVT.

Big Air i Stockholm



Lars Vallentin tilføyer at han denne uken fikk presentert «flere spennende prosjekter» med tanke på X Games Nordic neste år. Det skjedde da Henning Andersen i det norske produksjonsselskapet Sahr besøkte Vallentin og Tobias Grut fra Nordisk ministerråd i København mandag og tirsdag.

Sahr organiserte X Games, som er eid av amerikanske ESPN, i Oslo for rettighetshaver TV 2 i fjor. De vil også gjøre det for den norske TV-kanalen i OL-arenaen Hafjell om en uke. Da arrangeres X Games Norway for ski og snowboard i OL-øvelsene slopestyle og Big Air.

Bakgrunn: Ser Rødt: – X Games får ikke én krone

Vallentin i Wonderful Copenhagen og Andersen besøkte arenaene Forum og den helt nye Royal Arena, med plass til 12.500 tilskuere, med tanke på avvikling av skateboard (som var med i X Games Oslo i fjor) og konserter, som er en del av X Games-konseptet.

Royal Arena åpnet for en måned siden og har allerede avviklet fire konserter med Metallica. I mai neste år skal arenaen huse ishockey-VM.

MULTI-EVENT: Artisten Alan Walker opptrådte under X Games i Oslo for ett år siden. Her spiller han låten «Faded» under Big Air-konkurransen på Tøyen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Jan Olsson SVT påpeker at Stockholm har arrangert vellykte Big Air-konkurranser på Stockholm stadion, og mener at Sveriges hovedstad «kan ha hva som helst» når det gjelder actionsporter.

– Bred interesse



– Det er veldig mange brikker som skal på plass. Men det er interessant fordi det er i rett tidssone (ikke USA som tradisjonelt sett arrangerer X Games). Det er en bred interesse. Det så vi på seertallene fra X Games i Oslo i fjor. De kan ikke sammenlignes med langrenn og skiskyting, men X Games treffer en annen målgruppe enn langrenn og skiskyting, sier SVTs rettighetssjef.

Bakgrunn X Games 2016: Skiforbundet brøt X Games-avtalen med TV 2

Jan Olsson understreker at X Games Nordic «må passe inn i programmet». Det må ikke krasje med andre stor konkurranser som SVT har rettighetene til. Samtidig påpeker han at den svenske statskanalen ikke har rettighetene til 2018-OL, og at de «derfor ser annerledes på det» – i positiv forstand.

– OL blir ikke like stort med Discovery (som OL-rettighetshaver). Det så vi da Viasat hadde rettighetene i Sverige, sier han.

Sahr-sjef Henning Andersen mener at danskene er «kommet lengst» med tanke på X Games Nordic neste år. Han ser for seg at det skal avvikles over 10 dager, som en slags Tour, med for eksempel skateboard i København en dag, dagen etter slopestyle i Hafjell, og så videre.

15–20 millioner



BIG AIR STOCKHOLM: Norske Roger Kleivdal under FIS World Cup-finalen i Big Air på Stockholm stadion for drøyt fem år siden. Foto: Claudio Bresciani , NTB scanpix

Foruten København, Hafjell i Norge og Stockholm, er finske Tampere aktuelt som arrangementssted for X Games Nordic. Til planleggingsmøtet i Hafjell neste fredag kommer i tillegg til Jan Olsson og Lars Vallentin, sjefer fra DR, TV 2s Jan Ove Årsæther, Tobias Grut fra Nordisk ministerråd, sjefen for finske Visit Tampere og, ifølge Henning Andersen, en representant fra norske UD og X Games-interesserte fra Island og Sverige.

– Det viktigste er å få med stedene. Det er der bøygen er. Men det er realistisk. Vi får høre hva de som skal være med på work shopen har å si under møtene. Det kommer til å koste en del penger. Men det er ikke sikkert vi begynner med alle stedene på en gang, sier Henning Andersen.

Leste du denne? Se, sen idrettsleder som viser frem reiseregningene sine

På spørsmål om hvor mye penger, svarer han 70 til 80 millioner for et full skala-evenement og Tour. Det vil si 15 til 20 millioner for hvert av arrangementsstedene.

Lars Vallentin i Wonderful Copenhagen sier at han foreløpig ikke har sett på detaljene når det gjelder Københavns budsjett for å arrangere X Games Nordic neste år.

– Men vi skal regne på tallene i forbindelse med work shopen i Hafjell neste uke, sier han til VG.