Norges X Games-sensasjon: Vant sølv med supertriks

HAFJELL (VG) Nær totalt ukjente Eirik Sæterøy (19) tok tak i skituppen før hoppet, gjennomførte et triks han er alene om til Big Air-finalens høyeste enkeltscore - og vant en sensasjonell X Games-sølvmedalje.

– Ingen andre har gjort det før meg. I alle fall ikke med dobbelt rotasjon. Jeg har drømt om det trikset lenge, og ante ikke om jeg ville klare å få det til, sier Eirik Sæterøy til VG.

Moren hans er Kristin Sæterøy. Hun er sjef for Holmenkollen Skifestival. Familien har hytte i Hafjell, rett bak Big Air-hoppet, han har gått på skilinjen ved NTG i Lillehammer (2013-16) og er oppvokst 200 meter fra alpintanlegget i Drammen.

God i matte



– Jeg har vel, hvis jeg skulle estimere, rundt tusen timer på ski hvert år de siste årene. jeg er på juniorlandslaget, som det heter. Kommer jeg ikke med på landslaget neste år, står jeg utenfor alene. Dette var med andre ord ganske avgjørende, sier han etter bare å ha blitt slått av Henrik Harlaut.

Svensken har fire X Games-gull i Big Air, hvor av det nest siste kom i Oslo i fjor.

Eirik Sæterøy understreker at han kjører på ski fordi det er gøy. Han kommer til å gi seg den dagen det ikke er moro lengre. Da går han over til å studere; han har et hode for matematikk og fysikk. På spørsmål om det kommer godt med når han skal beregne rotasjonene i luften, svarer han «dette er sport».

– Det har med romfølelse å gjøre, sier han.

Skal jobbe for OL



Han karakteriserer følelsen av å være med i X Games som uvirkelig. Eirik Sæterøy var ikke invitert (X Games er en invitasjonskonkurranse), men vant en norsk kvalifiseringskonkurranse - på Dombås «av alle steder» - og ble tildelt det ene wild cardet for freeskikjørere i Big Air.

– Det er helt sykt, over all forventning. Egentlig helt latterlig; det at jeg fikk lov til å være med er helt...jeg finner ikke ord. Nå er håpet mitt å få anledning til å være med i OL. Jeg skal jobbe hardt for det, og så får vi se om det holder, sier han til VG.