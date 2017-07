Norges OL-gullhåp kan vinne prestisjepris i Los Angeles

Norges OL-gullhåp Øystein Bråten (21) kan i Los Angeles neste uke bli kåret til Årets beste mannlige actionsportutøver på bekostning av tre internasjonale superstjerner.

– Jeg vurderer prisen veldig høyt. Det skjer ikke hvert år at en skikjører blir nominert, og det å være den som blir det, er en enormt stor ære. Det er litt åpent hvem som vil vinne. Men jeg har troen, og håper på det, svarer han på VGs spørsmål om prestisjen knyttet til ESPY Award, og hvor stor sjansen er for at han skal vinne den.

VANT I OSLO: Amerikanske Nyjah Huston vant X Games i Skur 13 i februar for halvannet år siden. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Sett opp til alle

Freeski-kjører Øystein Bråten fra Ål i Hallingdal vant slopestyle i X Games i Aspen og Hafjell sist vinter. Han er en av tre freeskiere som har vunnet OL-øvelsen mer enn én gang i X Games.

ESPY Awards står for Excellence in Sports Performance Yearly Award. Prisen for førsteklasses utøvelse av sport ble første gang delt ut i 1993.

Frem til 2014 sto TV-selskapet og X Games-eier ESPN for utdelingen. Nå er det tidligere OL-rettighetshaver ABC som har regien på den 25. ESPY-utdelingen.

Øystein Bråten er kandidat til å vinne «Årets mannlige actionsportutøver» sammen med Canadas suverene snowboardkjører Mark McMorris (23), skateboardingens superstar Nyjah Huston (22) fra USA, som debuterte i X Games som 13-åring, og den Hawaii-fødte bølgesurferen John John Florence (24) – «en av tidenes mest dominerende surfere».

– Alle tre er personer jeg har sett opp til. I alle fall Nyjah (Huston). John John Florence har jeg sett mye på video. Det er kun Mark (McMorris) jeg kjenner. Dette er fjerde gang han blir nominert. Men han har aldri vunnet, sier Øystein Bråten – som nettopp har avsluttet «en måned på ski», blant annet på Folgefonna.

BEST I BØLGENE: John John Florence fra Hawaii er en av fire kandidater til å vinne prestisjetunge ESPY Award i Los Angeles 13. juli. Foto: Rafael Marchante , Reuters

Han tilføyer at dette vil være hans første tur til prisutdelingen i Los Angeles. Den starter på kvelden den 12. juli lokal tid. Det vil si natt til torsdag 13. juli norsk tid. Han får følge av broren, snowboardkjører Gjermund Bråten (26), til ESPY Awards, som tradisjonen tro vil være stjerne og kjendisspekket.

New Zealand neste måned

Peyton Manning (41), tidligere quarterback-superstjerne i amerikansk fotball, skal være vert under prisutdelingen.

– Dette betyr veldig mye for meg. Før har jeg tenkt at du må være fra Amerika for å vinne denne prisen, og at det skulle mye til for at en nordmann skulle gjøre det. Det er kult å se at det går an; nå vet jeg at det er mulig, sier Øystein Bråten.

Han er ikke i tvil om at den siste sesongen er hans desidert beste i karrieren. Med tanke på den neste er det to ting som gjelder: X Games og OL i Pyeongchang. Dernest «mye filming», og en måned på ski i New Zealand fra 9. august.

– Det går sykt fort når det gjelder utvikling i sporten vår. Det nytter ikke å ligge på latsiden, sier Øystein Bråten.