Norges nye brettstjerne vraket i første X Games-uttak

Selv om ikke snowboardstjernen Marcus Kleveland (17) er på listen over uttatte utøvere til X Games Hafjell er ekspertene ikke i tvil om at Norges OL-gullhåp vil bli klar.

– Marcus kommer til å bli invitert. Det skulle forundre meg mye om han ikke blir invitert til både X Games Aspen og X Games Norge. Han er en av tre i verden som tar en quadruple cork. De triksene han gjorde i Milano sist helg, "vant" X Games i Aspen forrige sesong, sier TV 2s snowboardekspert, Jonas Greve, til VG.

– Jeg tar det som en selvfølge at Marcus kvalifiserer seg og blir invitert. Han viste forrige helg at han er i stand til å vinne konkurranser mot de beste i verden, sier Thomas Harstad, sportssjef i Norges snowboardforbund.

Den ble arrangert i Oslo sist vinter, med den amerikanske X Games-eieren ESPN, norske TV 2 og Sahr som arrangør. Oslo kommune betalte drøyt 40 millioner for å få avviklet halfpipe, Big Air og skateboard i hovedstaden. Etter at det nye byrådet takket nei til en reprise, er X Games – for OL-øvelsene slopestyle og Big Air – flyttet til OL-anlegget i Øyer kommune.

Pris: 30 millioner, ifølge Henning Andersen i Sahr, som leder X Games-prosjektet i Norge.

18 millioner kommer fra regjeringen, åtte millioner i årets budsjett og i form av forslag om 10 millioner i 2017.

– X Games i Hafjell vil bli et fantastisk arrangement som engasjerer både de som ønsker å drive med egenorganisert idrett og de organiserte miljøene, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding tirsdag.

– Arrangementet med snowboard og ski freestyle vil være en inspirasjon for mange barn og unge og kan bidra til økt rekruttering og til å få flere barn og unge i aktivitet, sier hun.

Artikkelen fortsetter under videoen

Vant i Milano

Marcus Kleveland vant sesongens første Big Air-konkurranse i Milano sist helg, foran snowboardveteranene Seppe Smits fra Belgia og Mark McMorris (5 gull X Games i Big Air og slopestyle) fra Canada. Nordmannen avsluttet stillashoppingen i Italia med en såkalt backside trippelcork 1620, og fikk med det trikset den høyeste enkeltscoren i finalen.

– Jeg har aldri gjort backside 1620 på stillashopp, og det var like greit å få det unnagjort før vi skal kjøre Air+Style i Kina neste helg, uttalte 17-åringen fra Dombås etter sin oppsiktsvekkende triumf.

Det var hans første seier internasjonalt.

– Jeg vil våge å si at Marcus nå puster verdens beste kjørere veldig tett i nakken, og han blir sett på en like stor trussel som Mark McMorris når det skal kjøres om topp tre plasseringene i de største konkurransene, sier Thomas Harstad.

– Det er OL om litt over ett år, og når vi ser progresjonen Marcus har hatt det siste året så ser det veldig lyst ut. Han er soleklar kandidat til medalje i både Big Air og slopestyle, tilføyer sportssjefen.

X Games uttak: Kanadiske Mark McMorris, som har vunnet fem gull og fire sølvmedaljer i X Games, er den største stjernen blant de 22 første utøverne 9 ski og 12 snowboard - som er invitert til X Games i Hafjell 9.-11. mars. Ski (slopestyle og Big Air): Henrik Harlaut, Sverige, Fabian Bosch, Sveits, Gus Kenworthy, USA, Jossi Wells, New Zealand, Øystein Braaten, Tiril Sjaastad Christiansen, Johanne Killi, Emma Dahlström, Sverige, Kelly Sildaru, Estland. Snowboard: Yuki Kadono, Japan, Max Parrot, Canada, Billy Morgan, Storbritannia, Mark McMorris, Canada, Sebastian Toutant, Canada, Mons Røisland, Cheryl Maas, Nederland, Christy Prior, New Zealand, Kjersti Østgaard Buaas, Spencer O'Brien, Canada, Jamie Anderson, USA, Hailey Langland, USA

Reiser til Kina

Sesongpremieren i Milano var i regi av det internasjonale skiforbundet (FIS). Det inngikk i kvalifiseringen til OL i Sør-Korea om snaut 15 måneder, der Big Air snowboard står på programmet for første gang.

Marcus Kleveland, Mons Røisland og Torgeir Bergrem reiser tirsdag ettermiddag til Kina for å delta i den tradisjonelle Big Air-konkurransen der. Den arrangeres av selskapet Air+Style og inngår ikke i OL-kvalifiseringen.

Marcus Kleveland er inne i sin andre sesong på landslaget. Han har allerede gjort seg bemerket med spektakulære hopp og triks. I konkurranser har han ikke, før nå, lyktes i samme stil. Det er årsaken til at han ikke er på listene over de 9 ski og 12 brettutøverne som ble presentert som de første inviterte til X Games i Hafjell 9. til 11. mars 2017.

Uttaket er basert på pallplasseringen i X Games Aspen og X Games Oslo forrige vinter.

Det innebærer at 34 år gamle Kjersti Østgaard Buaas (3. plass Big Air Oslo) og Mons Røisland (3. plass slopestyle Aspen) allerede er klare. Det er også "norske" Cheryl Maas (32) som vant Big Air foran cirka 20.000 tilskuere ved Munch-museet i Oslo. Nederlenderen er gift med Norges OL-sølvvinner (1998) i halfpipe, Stine Brun Kjeldaas.

Håper på 5000 tilskuere hver dag

Av norske skikjørere (twintip) er Øystein Braaten (3. plass slopestyle Aspen) kvalifisert for konkurransen i flomlys i Hafjell.

Det er selvsagt også Tiril Sjåstad Christiansen og Johanne Killi. Sjåstad Christiansen på bakgrunn av sin 2. plass i slopestyle i X Games Aspen sist vinter, og seieren i Big Air på hjemmebane i februar – foran Johanne Killi, som tok 3. plass bak Sjåstad Christiansen i slopestyle i USA i januar.

På spørsmål om hvordan et like stort publikum, eller stort, skal lokkes til OL-anlegget fra 1994 i mars, svarer organisator og medarrangør Henning Andersen at "det skal vi ikke."

– Målsettingen er 5000 hver dag under finalene. Får vi det til, vil vi være meget godt fornøyd, sier han.

Henning Andersen forteller at de første inviterte stjernekjørerne på snowboard og ski allerede har takket ja.

– Det er ganske fett. De fikk invitasjon og informasjon sist fredag. Tirsdag morgen er alle bekreftet. Det må bety at arrangementet har fått en bra standing på kort tid, mener Henning Andersen.

Han påpeker at det i invitasjonen til løperne ligger informasjon om avtalen X Games og Antidoping Norge har inngått. Den innebærer at det vil bli foretatt dopingtester under X Games på Hafjell.

PS! Ståle Sandbech, som vant OL-sølvmedalje i slopestyle i Sotsji, gjennomgikk operasjoner etter forrige sesong og driver med opptrening. Sportssjef Thomas Harstad har godt håp om at han vil "kjøre på 110 prosent" under X Games Hafjell.