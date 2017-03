Norendal slo tilbake etter skuffelsen – tok gullmedalje på hjemmebane

HAFJELL (VG) Silje Norendal (23) lykkes ikke i fredagens slopestylefinale, men revansjerte seg med gullmedalje i Big Air-konkurransen lørdag.

Etter to skuffende slopestyle-run fredag, var Silje Norendal tilbake i Hafjell-løypa lørdag, denne gang i anledning Big Air-konkurransen på snowboard.

Norendal og Kjersti Buaas var de to norske kjørerne på den siste dagen av X Games Hafjell. Det skulle egentlig vært åtte deltakere, blant dem fredagens slopestyle-vinner Anna Gasser. I siste liten trakk amerikanske Hailey Langland seg, og det sto dermed mellom syv jenter.

Men ingen av dem kunne hamle opp med en revansjelysten Norendal.

Gull - mot alle odds



Norendal tok til tårene etter skuffelsen fredag, men viste seg fra sin beste side i Big Air-konkurransen, en disiplin TV 2s ekspert Jonas Greve omtalte som «ikke hennes beste disiplin».

– Dette er en øvelse hun normalt ikke er favoritt i. Hun er langt bedre når hun får sy sammen flere triks i slopestyle, sa Greve om Norendal.

Norendal slo til med en Cab 900 i sitt første hopp, og fikk 38 av maksimale 50. Hennes nest beste run ga henne 28 poeng etter en Backside 720, og tok dermed gullmedalje med 66 poeng.

– Dette unner hele Norge deg, brølte TV 2-kommentator Kasper Wikestad etter runnet som sikret henne 28 poeng og ledelse.

Julia Marino fra USA var lenge i ledelsen, men endte opp med å ta sølvmedalje med 65 poeng, ett poeng bak Norendal. Østerrikske Anna Gasser sikret sin andre medalje på Hafjell, da hun tok bronsemedaljen med sine 62 poeng.

Norsk første- og sisteplass



– Dette betyr så mye. Alle så hvor emosjonell jeg var i går (fredag). Jeg har ikke ord i dag, sa Norendal til arrangøren etter å ha tatt gullet.

Også Norendals mor, Marit Norendal var ikke overraskende, strålende fornøyd.

- Tenk det. Nå har hun fire X Games-gull og en sølvmedalje. Jeg tror dette er veldig stort for henne. Og endelig er det noe annet enn langrenn å juble for i Norge. Snowboarderne har ikke så god råd og her er de ikke bare snakk om et stort smøreapprat og slike ting, sier Marit Norendal til VG, og legger til:

– Presset foran slopestylefinalen ble nok litt stort. Nå kunne hun slappe av litt mer.

GULLGLISET: Silje Norendal mottok gratulasjoner etter å ha tatt gull i lørdagens Big Air-konkurranse på Hafjell. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Mens Norendal slo kraftig tilbake, ble det langt mer trøbbel for Big Air-kjører Kjersti Buaas. Hun fikk skulderen ut av ledd under trening fredag, og gikk i bakken på samtlige hopp.

Hun endte til slutt på sisteplass med 20 poeng, hele 37 bak neste på listen.