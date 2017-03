Norendal skuffet på hjemmebane: – Jeg var et nervevrak

HAFJELL (VG) Silje Norendal (23) tok til tårene etter skuffelsen på Hafjell.

Silje Norendal lykkes ikke på Hafjell under fredagens X Games slopestyle-run. Det siste hoppet ble hennes bane, i både første- og andre run.

Norendal hadde tre gullmedaljer i denne disiplinen før fredagens renn. Hun tok gullet på Tignes i 2013, før hun fulgte opp med to nye gull i 2014 og 2015 i Aspen.

Året etterpå, i Aspen 2016 ble det ingen pallplass for den-gang regjerende mester Norendal, da hun endte på fjerdeplass. Hun satte utfor som nummer femte kjører av totalt åtte, og det siste hoppet ødela for et ellers bunnsolid run.

– Nervevrak



Norendal fikk for lite fart inn mot det siste hoppet, men prøvde seg likevel på en backside 720 mute, men hun kom skjevt ut ved landing og tok i bakken med rumpa og hendene. Det ble mye trekk for Norendal, som fikk 31,66 poeng etter første run.

– Jeg var et nervevrak på toppen, og jeg har slitt litt med det siste hoppet. Jeg hadde nok landet med litt mer fart, sa Norendal til TV 2 etter første run, og la til:

– Det er ikke der i løypa man skal slite.

Men det var der hun skulle slite. 23-åringens andre run ble også ødelagt av det siste hoppet, også der måtte hun ta i bakken og fikk mye trekk. Hun fikk 40,33 poeng etter, og klarte ikke å holde tårene tilbake i målområdet.

– Jeg var helt sikker på at jeg hadde det. Det burde ikke vært noe problem det siste hoppet. Det er tøft, det er her hjemme og jeg hadde så lyst, men så gikk det ikke, sa Norendal etter siste run.

TV 2s kommentator Kasper Wikestad var ikke overrasket over at dette var tøft for Norendal.

– Det var et medaljerun som ble ødelagt der.

Østerriksk seier

Anna Gasser var bunnsolid og sikret seg hele 89 poeng etter andre run, og det ble fryktelig jevnt. Jamie Anderson sikret seg 88 poeng og tok dermed sølv, ett fattig poeng bak Gasser.

Helt til slutt var det Julia Marinos tur, og hun fikk 86,66 poeng, og tok dermed bronsemedalje. Det ble med andre ord dobbel amerikansk på pallen, og østerriksk triumf.

Dette var Gassers første X Games-gull.

