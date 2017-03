Hjemmehåpet Killi skuffet på Hafjell – endte på 6. plass

HAFJELL (VG) Johanne Killi (19) klarte ikke å gjenta gullbedriften fra torsdag.

I den samme bakken Silje Norendal tok gull i lørdag, var det like etter ny Big Air-finale, denne gang med ski under beina. Åtte deltakere var på plass for finalen, blant dem, det norske gullhåpet Johanne Killi.

Men gullhåpet innfridde ikke. Killi hadde allerede sikret seg et gull da hun torsdag gikk helt til topps under slopestylekonkurransen torsdag. Det startet ikke veldig bra for Dombås-jenta, som startet konkurransen med å falle i sitt aller første run.

Det ble bedring for Killi, som var en av favorittene til Big Air-konkurransen, men hun noterte seg til slutt for 6. plass med 70 poeng.

Gullmedaljen havnet i Sveits, selv om en 15-åring holdt på å stjele showet.

Ekstremt nivå



Kelly Sildaru fra Estland, født i 2002, tok sølvet med 90 poeng. I 2016 ble hun som 13-åring den yngste deltakeren gjennom tidene til å ta X Games-gull under slopestyleøvelsen i Aspen.

Hun satte standarden med en Switch 1260. Det var første gang en jente landet det trikset i konkurranse. Med 43 og 47 poeng av 50 mulige ble var det mye som skulle til for at noen skulle ta fra henne gullet med sine 90 poeng.

Men Mathilde Gremaud ville det annerledes. Det var hun som vant med 93 poeng. Hennes nest beste run ga henne 43 poeng, og så slo hun senere til med 50 poeng, som er den maksimale poengsummen man kan få.

– Dette er helt «crazy», sa 17-åringen Gremaud til arrangøren etter å ha sikret gullet.

Bronsemedaljen havnet hos amerikanske Maggie Voisin.

Finalen leverte ifølge kommentatorene triks man vanligvis bare ser hos de mannlige kjørerne. Kasper Wikestad og Jonas Greve var klare på at dette var noe helt spesielt

– For en finale, ropte Kasper Wikestad på sedvanlig vis.

– Ekstremt høyt nivå, la Jonas Greve til.

