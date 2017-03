Hevder X Games Norden kan starte neste år

HAFJELL (VG) Nestleder Ola Elvestuen i Venstre mener det ikke er noen forskjell på FIS-verdenscupen for nordiske grener i Holmenkollen og Hafjells actionsportkonkurranse i Disney-regi. Nå kan stortingspolitikeren få sitt ønske om X Games Norden oppfylt.

– Jeg synes det er en veldig god idé og er bare positiv. Det er riktig å se Norden sammen. Vi har en felles interesse av å løfte det. Dette treffer en helt annen målgruppe enn det andre tradisjonelle idretter gjør, sier Ola Elvestuen til VG.

GULLSTART: Norges Øystein Bråten og Johanne Killi vant slopestylegull freeski i X Games Norway i Hafjell torsdag kveld. Fredag kveld starter fire nordmenn i slopestylefinalen snowboard for menn. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Før han var tilskuer under X Games slopestylefinaler for snowboard i Hafjell fredag kveld, deltok han på en såkalt work shop i regi av selskapet som organiserer ESPN-eide og TV 2-arrangerte X Games Norway, Henning Andersens Sahr.

Big Air i Sverige



– Det er mer sannsynlig at det blir noe av, enn at det ikke blir noe av. Tilbakemeldingene i dag var veldig gode. Flere var klare for å signere avtaler allerede nå. Vi ønsker fire destinasjoner og er i dialog med fem-seks. Målsettingen er at det skal komme i gang neste år, sier TV 2s redaktør for nyheter og sport, Jan Ove Årsæther.

Listen over deltagere som diskuterte en utvidelse av X Games Norge til X Games Nordic neste år var lang, med blant andre sjefer fra TV-selskapene DR, YLE og SVT i Danmark, Finland og Sverige, samt representanter for Københavns turist og næringsselskap Wonderful Copenhagen og Anders Eide fra det norske utenriksdepartementet.

København skal være veldig interessert i få skateboardevenementet i et eventuelt X Games Nordic. Stockholm og Göteborg er aktuelle som arrangører av Big Air, mens Hafjell kan få skicross og slopestyle.

– Vi har en veldig tydelig skisse av at det vil gå i fire forskjellige land samtidig. Vi har jobbet for å få til X Games Nordisk en stund og har et meget godt samarbeid med ESPN. Blir det noe av, vil vi danne et aksjeselskap (med ESPN) og dermed et «ekteskap» for evigheten, sier TV 2-sjef Jan Ove Årsæther.

42 millioner i fjor



– Det vil kreve støtte utover det økonomiske i de ulike byene. Den fullmakten har ikke de som var til stede her. Der må det gjøres en jobb. Men de andre representantene er veldig positive og ser mulighetene for å få til et slikt arrangement, mener Ola Elvestuen med tanke på X Games Nordic fra neste år.

Han satt i det forrige byrådet som bevilget et tilskudd på 42 millioner kroner til X Games i Oslo i fjor. Det skapte politisk rabalder, i Oslos rådhus og Norges idrettsforbund.

Med det nye Ap-styrte byrådet på plass i hovedstaden, forsvant støtten til X Games. Henning Andersen & co. flyttet actionsportkonkurransen til OL-arenaen i Øyer kommune.

– Jeg synes det er blitt unødvendig politisert, og jeg skjønner ikke at Oslo med det nåværende byrådet har gitt fra seg dette. Det har krevd mange tilpasninger og beslutninger, men det viktigste er at X Games klarer å gjennomføre dette i år også, sier Venstres nestleder.

200 mill til skiskyting



– Det er heller ikke nødvendig å sette dette opp mot den tradisjonelle og organiserte idretten. Den tar vi vare på i Norge. Her treffer vi en stor gruppe i den uorganiserte idretten som står for en enorm aktivitet, og det bør vi støtte opp under fra det offentlige, tilføyer Ola Elvestuen.

På spørsmål om at det – altså amerikanske og privateide X Games – krever offentlige midler, svarer han at det gjøre alle slike arrangementer.

– Som tidligere byråd i Oslo sa jeg ja til VM i skiskyting i Holmenkollen. Det kostet nærmere 200 millioner, og det var helt riktig å gjøre det, sier han.

Han mener også at «det kontroversielle» knyttet til antidopingreglementet under X Games i Oslo i 2016, «det finner man en løsning på» og det har X Games Norge gjort i forbindelse med arrangementet i Hafjell. Alle utøverne er underlagt og testes i henhold til reglementet til det internasjonale antidopingbyrået WADA.

PS! Ola Elvestuen og Venstre har tidligere foreslått å bevilge 50 millioner til såkalt egenorganisert idrett over statsbudsjettet, men ikke fått gjennomslag for det. Elvestuen sier han vil «ta det opp igjen til våren».