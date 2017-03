Gulljenta takker gullvenninnen for mental hjelp

HAFJELL (VG) Johanne Killi (19) takker sin gullvenninne Tiril Sjåstad Christiansen (21) for at hun ikke «krasjet» mentalt - og dermed kunne vinne sitt første X Games-gull.

– Jeg sliter mentalt og hun har gitt meg utrolig mange gode råd; sagt at «du er god nok» og slike ting. Hun har vært veldig tett på siden hun ble skadet. Det var utrolig stort å ha henne her og se at dette betyr så mye for henne. Jeg ble veldig rørt, sier Johanne Killi fra Dombås til VG.

– Jeg har alltid drømt om gull på hjemmebane, tilføyer hun.

– Helt kvalm



Johanne Killi tok sølvmedaljen i Big Air i X Games i Oslo bak Tiril Sjåstad Christiansen for ett år siden.

GULLKVELD I HAFJELL: Johanne Killi og Øystein Bråten kunne feire dobbeltgull til Norge i slopestyle freeski i X Games Norge torsdag kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

For halvannen måned siden vant hun sin andre bronsemedalje i slopestyle i X Games Aspen. På hjemmebane i Hafjell - bare noen lange svinger fra hjembygda Dombås - hadde hun nest beste poengscore foran sitt andre og siste run.

Som siste kvinne ut, gikk hun all in, som det heter, og klinte til med et nær prikkfritt run. Stående ved paddocken i målområdet gråt Tirill Sjåstad av glede da hun forsto at bestevenninnen og landslagskollegaen hadde tatt sin første seier i prestisjefylte X Games.

– Jeg er helt kvalm, jeg føler meg dårlig. Det er sinnssykt å stå imot det presset hun hadde. Hun kunne fått følelsen av å være fornøyd med 2. plass, men så bare gunnet hun på. Dette er en stor motivasjon for meg når det gjelder å komme tilbake, sier Tiril Sjåstad Christiansen til VG - etter at hun Johanne Killi («vær så god, den er din») her vært borte hos henne med champagneflasken fra premieutdelingen.

Tiril Sjåstad Christiansen, som har vunnet to X Games-gull, mistet Sotsji-OL på grunn av en korsbåndskade. I desember for snaut tre måneder siden måtte hun gjennom en ny kneoperasjon. Nå håper hun å være tilbake på ski i mai måned.

Gullteam



– Det blir tøft å komme tilbake. Men jeg er ikke mett. Jeg har vinnerskalle og håper jeg har overført den til Johanne. Jeg ser i alle fall stor forskjell på henne nå, sammenliknet med første gangen vi kjørte sammen internaasjonalt for to år siden. Men vi pusher og utfyller hverandre sjukt bra, sier Tiril Sjåstad Christiansen.

– Tiril er blitt bedre etter at Johanne kom inn på laget. De to er en superduo. Kvaliken til OL (neste år) er i gang og ligger i bakhodet, og det forsterkes med Johanne nå. Det er store muligheter, sier landslagssjef for freeski, Christopher Frankum.

– Vi er et eget team, sier Killi.

– Et gullteam?

GULLVENNINNER: Tiril Sjåstad Christiansen felte noen gledestårer da Johanne Killi (19) vant sitt første X Games-gull. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

– Ja, det er vi, svarer Johanne Killi.

– Vi er bestevenner; vi er som søstre. Jeg tror ikke det er mange team som har to som oss, sier Tiril Sjåstad Christiansen.

Johanne Killi hadde lenge slitt med en hofteskade før hun tok bronsemedaljen i X Games i slutten av januar. I forrige uke slo hun den opp igjen i Sveits. Til VG sier huj at hun ikke vet om hun har pådratt seg en bruddskade i hoften. Men hun er likevel fast bestemt på å kjøre VM i Sierra Nevada etter X Games.

– Så lenge jeg har adrenalin i kroppen, kjenner jeg ikke smertene. Det går greit da. Når det gjelder, klarer jeg å prestere. Men jeg burde kanskje ta et (røntgen) bilde av den, sier Johanne Killi.

PS! Foran Big Air-finalen lørdag har Johanne Killi til hensikt å trylle frem noen nye triks. Det blir lettere nå som hun har gullet hun har drømt om: – Jeg er mer avslappet med det, og har lyst på medalje.