Gullet glapp for Sandbech – tok sølv på hjemmebane

HAFJELL (VG) Ståle Sandbech (23) tapte gullet på målstreken til sin svenske kompis Sven Thorgren (22).

Det var åtte løpere som sto på toppen under herrenes slopestyle-finale på Hafjell, hvor hele fire av dem var nordmenn. Og blant dem, Marcus Kleveland. 17-åringen var regjerende slopestyle-mester i X Games-sammenheng, men det ble et tøft første run for de norske gutta.

Knall og fall



Både Kleveland og Mons Røisland gikk i bakken etter første hopp. Torgeir Bergrem landet på kulen og tok i bakken på bakkens siste hopp, hvor Silje Norendal hadde store problemer under kvinnenes finale. Ståle Sandbech ble redningen i første run.

Han var andremann utfor og var den eneste av de norske som kom seg helskinnet gjennom løypa, og fikk hele 88,66 poeng etter sitt første run. Lagkamerat Bergrem lot seg imponere.

– Jeg skjønte ikke hvor det kom fra. Det er kanskje det beste runnet jeg har sett av ham, ever. Det er motiverende å se kompiser gjøre det bra, sa Sandbechs lagkamerat etter runnet.

SØLVGUTTEN: Ståle Sandbech. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Etter de norske gutta var det tre canadiske kjørere, og samtlige gikk i bakken. Sist ut var svenske Sven Thorgren, en god kamerat av Sandbech, og selv om han ikke gikk i bakken ved, gjorde han en kostbar feil på en av de første railene. Han noterte seg likevel for 76 poeng, og var Sandbechs største utfordrer.

Norsk sølvmedalje – svensk gull



Sandbech klarte ikke å følge opp det strålende første runnet, og Kleveland klarte heller ikke å revansjere seg. Det var dermed Sandbechs poengsum fra første run som ble stående.

Ingen av de canadiske gutta klarte å utfordre Norge, men det klarte en svenske. Dommerne tok seg god tid med å gi Sven Thorgren poengsummen sin, men når den til slutt kom holdt den til gull. Han kjørte et strålende run og sikret gullet på Hafjell med 92,66 poeng. Sandbech tapte dermed gullet på målstreken, mens Thorgren tok sin første gullmedalje.

Sandbech, som hadde fire medaljer fra før, men ingen X Games-gull. Heller ikke i dag lykkes han med å gå helt til topps.

– Det hadde vært kult å ta gull, men det er kult med sølv også, sa Sandbech etter at avgjørelsen fra dommerne kom.

Sebastien Toutant kom nære, men fikk 84 poeng på sitt andre run. Det holdt imidlertid ikke til mer enn bronse.

Regjerende mester Kleveland skuffet, og endte til slutt på syvende plass.