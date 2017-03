Gull-Silje til kjæresten: Har lyst på OL-gull

HAFJELL (VG) Silje Norendal (23) har gitt klar beskjed til kjæresten, ishockeyproff Alexander Bonsaksen (30), om at hun frem til neste år vil konsentrere fullt ut om snowboard - og OL-gull i Pyeongchang.

– Jeg har sagt til Alex at jeg kommer til å ha hundre prosent fokus på snowboard. Han kjenner meg veldig godt og har stor forståelse for det. Nå har jeg vunnet fire X Games-gull og må ærlig innrømme at det er OL-gull jeg har lyst på, sier Silje Norendal etter å ha vunnet sitt første X Games-gull i Big Air.

– To dårlige år



Fredag var hun langt nede etter å ha mislyktes i slopestyle. Lørdag klinket hun til og kvittet seg med nervøsiteten i første hopp i Big Air, som i likhet med slopestyle er OL-øvelse i snowboard i OL i Sør-Korea om 11 måneder.

– Foran hvert hopp etter det, sa jeg til meg selv at «dette har du så lyst til, Silje - nå må du ikke rote det til». Jeg har hatt to dårlige år, og da blir du lett glemt. Da driter folk i de X Games-medaljene du har fra før. Jeg er redd de kunne mistet troen på meg med enda en sesong uten resultater, sier Silje Norendal.

Sett denne? Norsk X Games-sensasjon vant sølv med supertriks

Nervøs og redd



Hun pådro seg et stygt brudd i høyre håndledd under prøve-OL i fjor, bare noen dager før sesongens store høydepunkt - X Games på hjemmebane i Oslo. Denne sesongen har også stort sett gått ad undas.

– Jeg husker at hun ringte hjem klokken fem om morgenen fra Sør-Korea for å fortelle det. Hun lå fastspent på en båre og jeg kunne høre helikopteret i bakgrunnen, men ikke henne. Hun har hatt kjempevondt i den armen etter operasjonen, sier mamma Marit Norendal til VG.

– Hun har vært nervøs og redd. Jeg tror dette var så stort for henne. Det betyr enormt mye og var vel fortjent, tilføyer hun.

Les også: Bronse-Bergrem fryktet at finalen skulle ryke

Begge til OL



Silje Norendal trekker frem tre personer som i motgangen hele tiden har støttet henne: Treneren Per Iver Grimsrud, mamma Marit - som var blant de første til å gi henne en klem etter at seieren var i boks i Hafjell - og kjæresten, Alexander Bonsaksen.

Den tidligere Vålerenga-backen, som er barndoms og bestekamerat med Mats Zuccarello (29), er inne i andre sesong for Tappara.

Tampere-klubben ble sluttspillmester i fjor og vant nylig seriemesterskapet i Finland. De to har ikke sett hverandre på over to måneder, siden 1. januar for å være nøyaktig.

– Da dro jeg hjem fra Finland etter å ha vært på besøk hos ham der. Nå vil det gå ytterligere en måned før vi ser hverandre igjen. Men jeg skal til Paris for å se ham spille VM, og så skal vi begge til OL, sier Silje Norendal.

De var også sammen som kjærestepar i Sotsji-OL.

Les også: Sæterøy rundet av med X Games-sølv: – Helt utrolig

Mangler konkurransehode



I september i fjor kjøpte de leilighet sammen på Majorstuen i Oslo. Silje Norendal «bor» der, mens Alexander Bonsaksen har vært innom i to dager.

Kommende uke reiser Silje Norendal til Spania for å delta i Big Air-konkurransen i VM i Sierra Nevada.

– Det siste året har jeg følt at jeg har noe å vise i Big Air. Foran konkurransen i Oslo i fjor hadde jeg virkelig trua. Men så falt alt sammen bare fire dager før. Men jeg har overhodet ikke vært inne på tanken om å gi meg, selv om det har vært et ekstremt tøft år, svarer Silje Norendal på VGs spørsmål om nettopp det.

– Jeg føler at ting er mer på plass og at det begynner å løsne. Men jeg mangler litt konkurransehode. Denne gullmedaljen betyr veldig mye og er veldig deilig å ha inn mot OL. Dessuten betyr det en del med tanke på sponsorene, selv om jeg nylig har undertegnet nye treårsavtaler med et par av dem, sier Silje Norendal.

– Men du er ingen fattiglus?

– Nei, og det er heller ikke slik at jeg tenker på pengene. Jeg er en resultatorintert jente. Bonusen herfra (170.000 kroner) hjelper selvfølgelig. Men det er bare en bonus til noen ekstra ting etter at lønnen min har dekket hverdagsting, svarer hun.

Kjersti Buaas (35), som tok bronsemedaljen i Big Air i Oslo i fjor, fikk skulderen ut av ledd under trening fredag. Brettveteranen gikk i bakken på samtlige hopp og endte sist av Big Air-finalens syv deltakere.