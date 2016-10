Drakamp om X Games-millioner

Overskuddet fra X Games 2016 skulle etter planen brukes til å arrangere et nytt X Games i 2017. Nå har Oslo kommune imidlertid bedt om å få hele summen på 7,5 millioner kroner tilbakebetalt.

Da TV 2 som «host broadcaster» og teknisk arrangør søkte Oslo kommune om økonomisk støtte til å arrangere X Games i 2016, inngikk partene en avtale hvor søknaden ble innvilget, men på flere betingelser.

Blant annet skulle billettinntektene og inntektene fra arenareklame pløyes rett inn i budsjettet for X Games i Oslo i 2017. Dersom arrangementet i 2017 viste seg å ikke bli en realitet, skulle pengene tilbakebetales til Oslo kommune.

X Games i 2016 ble vellykket. Til sammen gikk arrangementet med et overskudd på 7,5 millioner kroner, penger som dermed skulle brukes på en ny folkefest i Oslo nå til vinteren.

I slutten av september valgte byrådet i Oslo imidlertid å gi tommel ned for støtte til et nytt X Games i Oslo. Dermed ble det bestemt at slopestyle og Big Air skulle flyttes til Hafjell i 2017, staten gikk inn med ti millioner kroner i støtte, men arrangørene har også regnet med overskuddet på 7,5 millioner fra 2016.

Men: Nylig mottok TV 2 et brev fra Oslo kommune med krav om tilbakebetaling av hele overskuddet. Bakgrunnen var at arrangementet ikke lenger skulle være i Oslo, men flyttes ut av byen.

Les også: Oslo kommune vraker X Games

Vil beholde skateboard



Torsdag fikk byråd Rina Mariann Hansen i Oslo kommune et brev fra arrangør Sahr, med X Games-sjef Henning Andersen i spissen. Der redegjør Sahr for hvorfor de mener kommunen ikke har rett til å kreve pengene tilbakebetalt.

De ønsker nemlig å fremdeles beholde skateboard-delen av X Games i Oslo, i Skur 13, noe de gjorde braksuksess med i 2016.

– Det vil vi klare å gjennomføre dersom vi har de 7,5 millionene. I 2016 var skate-billettene de første som gikk, det tok bare noen uker før de var utsolgt. I år vil vi utvide skateboard-delen, vi vil oppgradere den norske kvalifiseringen til en nordisk kvalifisering. Deretter vil vi kjøre runde én og jentefinale på en egen kveld, og til slutt guttefinale den tredje kvelden. Alle ski- og snowboardkonkurranser vil bli i Hafjell, sier Henning Andersen til VG.

Dermed mener arrangørene at det fremdeles vil være et X Games i Oslo, og at pengene derfor ikke skal tilbakebetales til kommunen.

– Å kreve dem tilbakebetalt, har ikke Oslo kommune grunnlag for. Vilkårene i avtalen er oppfylt, sier Andersen.

Så du denne? Regjeringen «forbannet» over Oslos X Games-nei

– Ny opplysning



Da VG torsdag kveld snakket med byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen, hadde hun nettopp fått anledning til å lese det ferske motsvaret fra X Games-leiren. Hun var ikke klar over at arrangørene planla å legge skateboard til Oslo og Skur 13 også i år.

– Det er en ny opplysning for meg, og det setter jo vår vurdering av tilbakebetaling av tilskudd i et nytt lys. Vi må nå gjøre en ny vurdering av størrelsen på kravet vi har kommet med til TV 2, sier hun.

Hansen lot seg imponere av skateboard-showet i 2016, og mener et nytt arrangement vil bety mye både for Skur 13 og for skatemiljøet i Oslo.

– Hva tenker du om tidsperspektivet rundt en ny vurdering av denne saken?

– Det er for tidlig å si. Men det er noe vi må sette i arbeid raskt, sier Hansen.

I X Games-leiren er Andersen glad for at det likevel er håp for å beholde de 7,5 millionene som trengs inn mot X Games 2017.

– Det er positivt at kommunen nå vurderer dette på nytt, slår han fast.



Bakgrunn: Stortinget sier ja til X Games neste år