Dobbeltgull-Bråten: Klar for OL-gull

HAFJELL (VG) Øystein Bråten (21) er klar for å løfte seg enda et hakk for å vinne OL-gull om 11 måneder etter at han vant sitt andre X Games-gull på halvannen måned på hjemmebane i Hafjell.

– Jeg har etter hver sesong tenkt «dette» er den beste jeg har hatt. Det går rett vei. Jeg kommer til å «skru opp» for å bli enda bedre neste år. Gull er alltid målet. Det må det være, svarer Øystein Bråten konfrontert med sportssjef Christopher Frankums uttalelse om at to OL-gull i slopestyle i Sør-Korea neste år er «offisielt mål».

Leste du denne i januar? Gull-Øystein: Drømmen oppfylt

Øystein Bråten fra Torpo i Hallingdal økte sin lederscore fra første run med ett poeng i finaleomgangen. Etter å ha blitt dynket i champagne av Nick Goepper fra USA og James Woods fra Storbritannia på seierspallen, innrømmet han at det første ikke ble utført under full kontroll.

– Johanne er rå



– Jeg var nervøs før start. Det var flaks at jeg «landet» det første runnet, for da kunne jeg kneppe opp i det andre. Hvis det første hadde vært bra, kunne jeg gått inn for å gjøre det på nytt, sier Øystein Bråten.

For ett år siden: Forslått Bråten tok bronsemedalje i X Games

Han understreker samtidig at gullmedaljen til Johanne Killi et par timer tidligere ga ham «ekstra boost».

– Johanne er helt rå, sier Øystein Bråten - som også takket familien og kjæresten Amalie fra Oslo som jublet for ham ved paddocken i bunn av slopestyleløypa.

Sølvmedaljevinner Nick Goepper er på sin side helt klar på at Øystein Bråten er «the golden boy» - gullgutten - i freeski denne sesongen.

– Han har vært «on fire» i hele år. Vi kan alle vinne på en hvilken som helst dag. Men det er den som er hetest den dagen som som vinner. Jeg er veldig glad på hans vegne, sier Goepper til VG.

Sportssjef Christopher Frankum sier «dette er en drømmedag», med dobbelt gull på hjemmebane; for dem, for Gudbrandsdalen og sporten.

GULLDUSJEN: Øystein Bråten var best på pallen også - i champagnespruting - etter å ha mottatt sin andre slopestylegullmedalje i X Games i løpet av halvannen måned. Storbritannias James Woods ble nummer tre, Nick Goepper fra USA tok sølvmedaljen i Hafjell torsdag kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Til VM tirsdag



– Det er helt rått, tilføyer Frankum.

– Hvorfor er norske kjørere så gode til dette?

– Dette er moderne skileik, og nordmenn er glade i å leke på ski. Disse løperne vil ha det moro med vennene sine. Dette setter selvfølgelig et press på oss. Men det samsvarer godt med målsettingen om gull til guttene og jentene i Pyeonchang, sier Christopher Frankum.

Husker du? Øystein (18) satte supertriks i OL-løype

Øystein Bråten drar til Spania allerede tirsdag for å kjøre for VM-gull i Sierra Nevada. Etter det vil han bruke litt tid på å filme. Men ikke mer enn at han allerede til sommeren vil begynne skitreningen med tanke på OL.

– Ja, det er helt klart et press om å gjøre det bra i OL. Men det presset er det mest jeg selv som sørger for. OL er et stort mål, slår han fast overfor VG.

PS! Øystein Bråten vant gull i slopestyle freeski i X Games for halvannen måned siden. Han har ikke så stor tro på like gjev valør i Big Air i Hafjell lørdag. For tre år siden ble han nummer 10 i slopestyle i Sotsji-OL.